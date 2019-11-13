Birikim Özgür o atışmayı yorumladı

Telsim ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kuzey Kıbrıs, Future Lab’ın açılışında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile İTÜ KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya’nın ‘atışması’nı Haber Kıbrıs yazar Birikim Özgür yorumladı.

Birikim Özgür, Cumhurbaşkanımız da bu espriyle ilgili görüşünü yine bir espriyle açıklamaya çalışmış.

Birikim Özgür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin güzide üniversitelerinden birinin Kıbrıs kampusu ile yine Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden bir tanesi ülkemizde işletmelere geleceğin teknolojilerini deneyimleme fırsatı sunmak iddiasıyla ortak bir "teknoloji merkezi" açmış. Güzel bir çaba. Anlaşılan o ki açılış konuşmaları esnasında bu ortak çaba "evlilik" olarak nitelendirilmiş ve cinsiyetçi de bir espri yapılmaya çalışılmış. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu espriyle ilgili görüşünü yine bir espriyle açıklamaya çalışmış.

Adamlar ülkemizde ortak yatırım yapıyor, bize de birbirlerine yaptıkları esprileri yorumlamak kalıyor. İş bununla da bitmiyor. Sarayın soytarıları nasıl bir mantık kurmuşlarsa buradan siyaset devşirip konuyu Sayın Cumhurbaşkanını irademize sahip çıkıp doğru zamanda görevinin gerektirdiği doğru girişimleri yapamadığı için eleştiren insanlara bağlamayı deniyor.

Birileri ülkemizde çağın gerektirdiği girişimler yapadursun, biz saçma sapan bir espriden yola çıkarak olacakları görüp Sayın Cumhurbaşkanına uyarılarda bulunanlara nasıl laf sokacağımızın derdiyle yatıp kalkalım.

Hayat bize güzel..."

13/11/2019 09:59