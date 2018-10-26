Birikim Özgür yazdı: Altı şiş üstü şişhane!

Dün üç hibe programı kamuoyuna duyuruldu.

Tarımda modern üretim teknikleri desteklenecek.

Ürünlerinin kalitesini, üretim hızını, pazarlama kapasitesini artırmak isteyenler için güzel bir olanak.

Sadece kurumsal kapasite ve hizmet kalitesi değil aynı zamanda ürün geliştirme çabaları da desteklenecek.

Turizm de benzeri bir yaklaşımla destekleniyor.

Tesisinde hizmet kalitesini ve çeşitliliğini artırmak isteyen turizmciler hibe desteği alabilecek.

Yeni tesis açmak isteyenler de bu olanaktan yararlanacak.

Dahası, “yapacağım bu işle ülkemizi turistler için daha cazip hale getireceğim” diyecek olan herkesin projesi desteklenecek.

İmalat sanayinde “ürünümü yurtdışında da satmak, daha fazla kazanmak, verimliliğimi artırmak istiyorum” diyeni de devlet destekleyecek.

Bilişim sektöründe yeni yazılım geliştirmeyi ve yenilebilir enerji yatırımı yapmayı teşvik eden bir önceliklendirme yapılmış.

Toplamda 13 milyon Türk Lirası.

Tamamı Türkiye Cumhuriyeti kaynakları...

Bu yıl için kullanımımıza sunulan toplam hibe tutarı 1 milyar 50 milyon Türk Lirası idi.

Dün açıklanan hibeleri de kapsayan reel sektör desteği ise toplamda 212 milyon Türk Lirası.

Türkiye reel sektörümüzü geliştirmemiz için bize kaynak ayırıyor.

Buraya kadar her şey olağan…

“Balık tutmayı öğreniyoruz”…

Ancak unutulmaması gereken bir şey var:

Burada bir sistem var.

İyi yönetmekle mükellef olduğumuz bir sistem.

Ve bu kaynaklar kamunun gelirler kalemine yazılıyor.

Tıpkı toplanan vergiler gibi.

Devleti yönetenlerin gelirleri bir bütün olarak düşünmesi ve harcama kalemlerini planlarken birtakım ilkeler ışığında hareket etmesi şart.

Eğer bu konuda bütünlüklü bir bakış açınız yoksa doğru yaklaşımlara dayandırılarak yapılan harcamaların da etkisi cılızlaşır.

“Altı şiş üstü şişhane” görüntüsü oluşur.

Dünden bugüne oluşan bozuk bütçe yapısının düzelmesi belki zaman alabilir.

Ancak bu konuda tutarlı ve kararlı bir duruş sergilemeyen yönetimler ana felsefe olan ‘reel sektörün ekonomideki payını artırma’ hedefine sistemi yakınlaştıramaz.

Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşelidir.

Denktaş-UBP ikilisi mevcut düzeni böyle kurdu.

Erken emeklilik, her seçim döneminde kamu kurumlarına istihdamlar…

Emekliliği yaklaşan kamu görevlilerine daha fazla emekli ikramiyesi alsınlar diye terfi vermeler…

Uzun yıllar boyunca UBP yaptı, Türkiye sunduğu kaynaklarla bozulmayı destekledi.

Ve ortaya bugünkü ucube yapı çıktı.

2009-2015 döneminde uygulanan tasarruf ve mali disiplin politikası açıklamaya çalıştığım ana felsefenin bir gereği idi.

2016 yılında UBP-DP azınlık koalisyonu ile birlikte sistem aslına rücu etti.

Emekliliğine birkaç ay kala müdürlüğe atanan vatandaş “haklı” bu atamayı eleştirenler “haksız” pozisyonuna düştü.

Şimdi Türkiye geçmişteki hatalı uygulamaların sebep olduğu sıkıntıları da aşabilmek için “kaynakları etkin ve verimli kullanmak gerekir” diyor.

Protokollerin buna göre planlanması yetmez, ülkeyi idare edenlerin bu olguyu içselleştirmesi şart.

2016 yılı itibariyle aslına rücu eden siyasi anlayışla yola devam edildiğine ilişkin küçük ama önemli detaylar var.

Bazı kamu kurumlarında emekliliği yaklaşan personellere terfi verildiği konuşuluyor.

Ve daha başka şeyler de…

Maliye Bakanı Serdar Denktaş 2016 yılından itibaren 2009-2015 dönemindeki ilkelere dayalı harcama yaklaşımını terk etti.

Zere da Ersin Tatar, Zeren Mungan, Hasan Başoğlu ve Birikim Özgür’ün akılları kesmezdi; bilmezlerdi kamu kaynaklarını dağıtarak siyasette kendilerine avantajlı bir konum elde etmeyi…

Biz yüzlerce işletmenin yarışarak erişebileceği 13 milyon Türk Lirasına sevinirken birkaç kişinin tek bir imzayla ve “o kadar yere bu devlet para harcıyor, küçük hesaplarla devlet yönetilemez” denilerek emekli ikramiyesi şişiriliyorsa…

10 milyonlarca Türk Lirası tutarındaki yerel kaynaklarla sürdürülen verimsiz teşvikler sürekli birilerinin cebini doldurmaya devam ediyor ve bu verimsizliğe dur diyecek yapısal düzenlemeler geciktikçe gecikiyorsa…

Ve bugün Serdar Denktaş UBP’li değil CTP’li bir Başbakan ile Maliye Bakanlığı görevini sürdürürken aynı ‘ana felsefeden uzak’ uygulamalara imza atmaya devam ediyorsa…

Bu tek bir şeyin habercisidir:

Bu bahar da değişim olmayacak.

Değişim, başka bahara…