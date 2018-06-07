Birikim Özgür yazdı: Dış finansmana erişmek yetmez, etkin kullanmak da önemli

Harcanabilir dış finansmanın % 70’i Reform Destek Ödeneği

İçte değişimin yol haritası: Orta Vadeli Program çok önemli

Dış finansmana erişmek yetmez, etkin kullanmak da önemli

Bir süredir dış finansmana erişimin önemi ve bu kapsamda siyasete düşen görevler tartışılıyordu.

Nihayet Türkiye ile 2018 hibe ve kredi protokolleri devreye girdi.

Şimdi sırada erişilen bu kaynakların etkin kullanımı var.

Toplamda 2 milyar 187 milyon TL.

Yerel bütçemizin % 60’ı kadar yani oldukça yüksek bir miktar…

341 milyon TL’si savunma; protokoller devrede olduğu müddetçe sorgusuz sualsiz kullanıyoruz.

Bütçe açığına destek kapsamında kasamıza 100 milyon TL girecek; mali disiplini bozucu çok ciddi hatalar yapılmazsa bu kaynağa da sorgusuz sualsiz erişebiliyoruz.

76 milyon TL de Taşınmaz Mal Komisyonu tazminatları için ayrılmış.

Bu üçü toplamda 500 milyon TL ediyor.

Savunma, TMK ve bütçe açığına destek kalemleri Bakanlar Kurulumuz ve Meclisimiz hiç toplanmasa da kasamıza giriyor.

Bir de Ankara tarafından yapılan harcamalar var.

Bazı yükseköğretim kurumlarına reel sektör destekleri kapsamında 55,3 milyon TL kullandırılıyor.

Sektör paydaşlarına ödenen turizm teşvikleri 57,2 milyon TL.

Altyapı yatırımlarının 150 milyon TL’si Ankara kaynaklı projeler.

Bu projeler Ankara tarafından uygulanıyor.

KKTC tarafına düşen görev idari süreçlerde yaşanabilecek olası sıkıntıların aşılması.

Tolga Atakan bunu yaparak “çalışkan bakan” oldu.

Velhasıl KKTC olarak harcama yetkisine sahip olduğumuz kaynak aslında 1,4 milyarı aşmıyor.

Bunun da yaklaşık % 70’lik kısmı reform destek ödeneği kaleminden oluşuyor!

İşte bu 960 milyon TL’lik reform destek ödeneğinin en etkin şekilde kullanılabilmesi, dış finansmana erişimin ardından Kıbrıs Türk siyasetine düşen en önemli görevlerden bir tanesidir.

Çünkü bu alandaki performansımız doğrudan ve dolaylı olarak yaşam kalitemizin yükselmesi, sistemimizin iyileşmesi gibi konuların yanı sıra Kıbrıs sorununun seyrinden tutunuz da Türkiye ile mali bağımlılık ilişkimizin gidişatına kadar pek çok siyasi alanı etkiliyor.

Reform yapabilen bir siyaset kurumunun anlamı çok açık:

Var ama yok hükmündeki bir toplumun kendi içinde yarattığı var ama yok hükmündeki siyaset kurumu, varlığını iliklerimize kadar hissettirecek bir yapıya bürünebilir.

Bu varoluşsal bir mesele…

Teknik olarak erişebildiğimiz dış kaynakların mali bağımlılığı azaltmak için kullanılıp kullanılmadığı oldukça önemli.

Yani öyle reformlar yapacaksınız ki kamu hem güçlenecek hem mali yükü azalacak hem de ekonominin önü açılacak!

Bu politika çerçevesi içinde kalındığı sürece bağımlılıkla mücadelenin somut hedeflerle taçlandırılması mümkün olabilir.

Ve bu somut hedeflere dış finansman avantajıyla yürürsünüz.

Türkiye-KKTC ilişkileri artık bu bağlama oturmuş durumda.

Ama Kıbrıs Türk siyaseti tam manasıyla bu bağlama adapte olabilmiş değil.

Harcanabilir kaynakların % 70’nin reform destek ödeneği kaleminde olması ve fakat 6 yıldır devam eden bu uygulama kapsamında KKTC’nin toplamda sadece 4 milyon TL’ye erişebilmiş olması, “kral çıplak” dedirtiyor.

Siyasette topyekûn bir zihniyet devrimi şart!

Bunun da kısa vadedeki yol haritası belli…

Orta Vadeli Programların başta siyasi partiler olmak üzere toplumun bütününe mal edilmesi somut bir çıkış noktası olabilir.

11 Mayıs’ta toplanan Sosyal ve Ekonomik Konsey 2018-2020 Orta Vadeli Program Taslağını ele aldı.

Siyasi partiler kendi organlarında bunu enine boyuna tartışmalı ve sahiplenmeli.

Dörtlü koalisyon kamuyu güçlendirecek, mali yükünü hafifletecek ve ekonominin önünü açacak bir program üzerinde tam bir mutabakata varmalı.

Ve hükümet bu yıl içinde imzalanması gereken 2019-2021 protokolünü kendi Orta Vadeli Programımızı temel alarak güle oynaya imzalayabilmeli…

İşte o zaman erişebildiğimiz dış kaynakları etkin kullandığımız bir yapıdan söz edilebileceğiz…