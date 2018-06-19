Birikim Özgür yazdı: Kamu Görevlileri Yasası değişiyor…

Kamu Görevlileri Yasası değişiyor…

Kamuyu kim bozdu? Kim düzeltecek?

Bu soruların cevabı çok basit…

Siyasetçiler…

Akıllardaki soru şu:

Siyasetçiler kamu personel sistemini düzeltirmiş gibi mi yapacak yoksa gerçekten köklü bir reforma mı imza atacak?

Bu soruya yanıt verebilmek için kullanılabilecek birkaç enstrüman var.

Bir defa, niyet gerçekten etkin ve verimli bir sistem oluşturmaksa, sadece bir yasanın değiştirilmesi ile bu hedefe ulaşılması mümkün değil.

Kamu Çalışanları Yasası değiştirilirken hükümet aynı zamanda başka birtakım yasal, kurumsal ve mali düzenlemelere de gitmeli.

Zira kamu çalışanları ile ilgili yürürlükteki tek yasa bu değil.

Örneğin sağlık çalışanlarının, öğretmenlerin, güvenlik kuvvetleri çalışanlarının özel yasaları var.

KIBTEK, belediyeler ve benzeri kamu kurumlarının kendi yasaları var.

Hepsinden önemlisi, 47/2010 sayılı meşhur yasa var.

Bunların tümünde birtakım değişikliklere gidilmesi halinde bütünlüklü bir yeni personel sisteminden söz etmek mümkün olabilecek.

Bir başka önemli ölçüt bana göre işçilerin işçi, memurların memur olarak çalışmasının düzenlenip düzenlenmeyeceği.

UBP-DP hükümeti döneminde Serdar Denktaş “işçi kadrosundakiler memurluk görevi yürütmemeli” diye açıklama yaptığının ertesi haftasında bakanlıkta işçi olarak göreve aldığı kişilere sekreterlik ve basın danışmanlığı görevleri tevdi etmişti.

Demek ki bu işler lafla olmuyor, yasal düzenleme şart.

Bir diğer önemli husus herkesin malumu üst kademe yönetici kadroları…

Kapsam mutlaka daraltılmalı.

Ve atamalar Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından liyakat esasında yapılmalı.

Müdürlerin görev süreleri hükümetlerin görev süreleri ile ilişkilendirilmemeli.

Meclise sevk edilen yasada bu konuda güzel düzenlemeler var.

Ancak eşzamanlı olarak Kamu Hizmeti Komisyonu Yasasının da yeniden düzenlenmesi gerekiyor…

Çünkü komisyonun sorumlulukları artacak.

Buna paralel olarak kapasitesi mutlaka artırılmalı.

Güvenilirlik, şeffaflık ve etkinlik için başkan ve üyelerin atanma koşulları yeniden düzenlenmeli.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Polis Teşkilatının istihdam ve terfilerde uyguladığı yöntemler yeterince şeffaf mı?

Kamu personel sistemi gözden geçirilirken bu da hassasiyetle ele alınmalı.

Ve Personel Dairemiz…

Başbakanlık altındaki Personel Dairesinin bugünkü kurumsal kapasitesi tıkanıklıklara ve bugünkünden daha büyük sorunlara yol açabilir.

Daire insan kaynakları politikalarına yön verebilecek bir yapıya büründürülmeli.

Kadrolar ve kamuya istihdamlar bir başka ciddi mesele…

Maliye Bakanlarını sürekli zor durumda bırakan bir sistemimiz var.

“Yasamızda kadro var ama Maliye kullanmamıza izin vermiyor” deniliyor.

Devletin doğru düzgün bir istihdam stratejisi olmadığından meydan Maliyeye kalınca Maliye de doğal olarak tasarruf güdüsü ile hareket ediyor.

Niye kadrolara ilişkin detaylar dairelerin kuruluş yasalarında yer alıyor?

Bu detaylar yıllık bütçe yasalarında yer alsın ve her yıl Meclis tarafından onaylansın.

Böylece daha esnek bir kadro yapısı oluşsun ve değişen ihtiyaçlara göre kadrolar her yıl gözden geçirilsin.

Devletin istihdam stratejisine uygun olarak bütçe görüşmeleri öncesinde münhal kadrolar belirlensin ve yıl içerisinde “Maliye onay verdiydi, vermediydi” kısır çekişmesi ortadan kalksın.

Ama aynı zamanda her yıl Meclis halk adına hangi kuruluşun bir yıl içinde kaç personelle hangi amaçlar doğrultusunda nasıl bir performans sergilediğini de gözden geçirmiş olsun.

Olması gereken bu ancak siyasetin istihdam konusundaki güvenilirliği sıfıra yakın.

O nedenle Orta Vadeli Program – Orta Vadeli Mali Program – İstihdam Stratejisi ilişkisi mutlaka yasal zeminde sağlama bağlanmalı.

Maaş rejimine gelince…

Otomatik kademe ilerlemesi çok yanlış bir uygulama.

Performansın takdir edilmesi esas olmalı.

Ek mesailerin de zapturapt altına alınacağı bir düzenlemeye gidilmeli.

Kamuyu siyasiler bozdu, siyasiler düzeltecek.

Yeni Kamu Görevlileri Yasası bu yönde atılmış olumlu bir adım olacak.

Ancak tekrar etmekte yarar var:

Bunun bütünlüklü bir reform çabası olup olmadığının en önemli göstergesi, diğer yasal, kurumsal ve mali düzenlemelerle ilişkilendirilmesi olacak.

Her reform bir siyasi süreçtir.

Ve zorlukları vardır.

Örneğin “daire müdürü içeriden atanmalı” diyenler var.

Atamaları Kamu Hizmeti Komisyonu yapacak olduktan sonra kamuda çalışan ve çalışmayan diye yurttaşları sınıflara ayırmak niye?

Menfaat çatışmasına mahal vermeyecek şekilde herkesin sınavlara katılma hakkı olmalı.

Bu süreçteki en büyük risk bana göre siyasetçilerin bir sonraki seçimi düşünerek ipleri kaptırması ihtimalidir.

Unutulmamalı ki yıllardır siyasetçiler hep bu oyuna geldiklerinden kamu bugün bu halde.

Belki bu kez şeytanın bacağı kırılır da günün ihtiyaçlarına göre hizmet sunacak bir kamu düzenine kavuşuruz.