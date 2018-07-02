Birikim Özgür yazdı: KTÖS’ün önerileri dikkate alınmalı

KTÖS geçtiğimiz hafta eğitimde niteliğin artması için somut önerilerini paylaştı.

Son derece kapsamlı, güzel bir çalışma.

Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, KTÖS’ün her kademesinde çalışmış, 3 yıl da Genel Sekreterliğini üstlenmiş çok değerli bir hocamız.

Bu bence bir şans…

Büyük düşünüp toplumsal sinerji ile eğitimde şeytanın bacağını kırabileceğimiz bir dönem olabilir bu dönem.

Bu şansı değerlendirmek adına belki de mevcudu tamir etmek için uğraşmak yerine sil baştan yeni bir sistem kurmaya odaklanmalıyız.

KTÖS’ün gerek mevzuata ilişkin önerilerinde gerekse temel eğitim programları ve kitaplarla ilgili önerilerinde üç aşağı beş yukarı herkes hemfikir olabilir;

Ama öğretmen istihdamı, altyapı yatırımları, birtakım okul içi düzenlemeler ya da öğretmenlerin sosyal ve ekonomik hakları ile ilgili beklentilerin karşılanabilmesi için farklı bir idari ve mali yapılanmaya ihtiyaç olduğu da bir gerçek.

Tam da bu nedenle yıllardır eğitim alanında kafa patlatanların ortaya koyduğu öneriler doğrultusunda bir arpa boyu yol kat edemedik.

Bu tespiti yapmazsak KTÖS Genel Sekreterinin Eğitim Bakanı olması da mevcudu iyileştirmeye yetmeyebilir.

İlla ki yeni bir sistem tahayyülü ile yola çıkılmalı...

KTÖS’ün okullara bütçe oluşturulması önerisinden esinlenerek nitelik-odaklı ve öğrenci-odaklı yeni bir sistem için kabataslak da olsa kişisel önerilerimi şöyle sıralayabilirim:

1) Yerel yönetimler reformu ile birlikte bütün okulları belediyelere bağlayalım.

2) Eğitim için devletin ayırdığı bütçe ihtiyaç halinde artırılarak belediyelere devredilsin.

3) Belediyeler bu bütçeyi öğrenci sayılarına göre okullara aktarsın.

4) Kamu okulları özerkleşsin.

5) Hizmet alanlar açısından kamu-özel ayrımı ortadan kalksın.

6) Her okula öğrenci sayılarına göre belediyeler kaynak aktarsın.

7) Öğretmenlerin ekonomik ve sosyal haklarını özerk ya da özel okullar karşılasın.

8) Okulların fiziksel koşullarını belediyeler, sunulan eğitimin niteliğini Eğitim Bakanlığı denetlesin.

9) Böylelikle Eğitim Bakanlığının yegâne görevi ülke sınırları içerisindeki tüm eğitim hizmetlerini nitelik yönünden düzenlemek ve denetlemek olsun.

10) Eğitim Bakanlığı yapacağı düzenli denetimler neticesinde okulları farklı alanlarda sürekli puanlasın.

11) Veliler ve öğrenciler kendi tercihleri ile okul seçme hakkına sahip olsun.

Örneğin göçmen aileler doğal olarak kapsayıcılık alanında iyi puan alan okullara yönelecektir.

Veya daha nitelikli sosyal faaliyetlere ilgili duyan çocuklar, bu alanda puanı iyi olan okulları tercih edecektir.

Bu yeni sistemde tüm okul yönetimleri daha fazla öğrenci cezbetmek ve daha fazla bütçe elde etmek için yoğun bir devinim içerisinde girecektir.

Öğretmenler de okullarının performansını yükseltmek için canla başla çalışacaktır.

İşin ucu finansmana dayanacağından, kabaca bir hesap yapalım:

2018 Mali Yılı Bütçesinde eğitime ayrılan pay 732 milyon TL.

Bu bütçenin 224 milyonu ilköğretime ayrılmış.

KTÖS’ün sunduğu verilere göre kamuda okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrenci sayımız 19 bin 984.

Bu durumda öğrenci başına hali hazırda devlet yıllık yaklaşık 11 bin TL harcama gerçekleştirmekte.

Özel okullarda okuyan okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin sayısı 7 bin civarında.

Buna göre öğrenci başına yapılan özel harcamaların kamu okullarıyla aynı olduğunu varsayarsak (ki daha fazladır) yıllık en az 80 milyon özel harcama yapıldığını öngörebiliriz.

Buna kamu okullarında ve özel okullardaki öğrencilerin özel ders, etüt ve dershane masraflarını da eklersek özel finansmanın 100 milyonu rahatlıkla aştığı rahatlıkla iddia edilebilir.

Bu durumda çok kaba bir hesapla milli servetimizin 300 milyondan fazlasını okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki harcamalarımız için değerlendirdiğimiz anlaşılıyor.

27 bin öğrenci için 300 milyon TL…

Bir öneri daha:

12) Bu yeni sistem çok iyi kurgulanır ve sürdürülebilir bir yapı oluşacağı kanaati gelişirse devlet ve yerel yönetimler reformu ile güçlenecek belediyeler ilköğretim için ayrılan bütçeyi % 25 artırarak mevzubahis 300 milyon TL’lik harcamayı olduğu gibi üstlensin.

Nitelik-odaklı ve öğrenci-odaklı bu yeni yapıya geçiş yapısal reformların kralı olur.

Bu durumda Türkiye ile imzalanan protokoller çerçevesinde reform destek ödeneğinden elde edilecek ilave dış finansman da göz ardı edilmemeli.

KTÖS’ün önerilerinde yer alan 10 yeni okul ve 52 okulda ihtiyaç duyulan ek derslik, tamirat ve yenileme işleri için bu dış finansman olanağı devreye sokulabilir.

Son bir not:

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil hocamız geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin bu yıl eğitim için sunduğu hibe miktarını geçen yıla kıyasla % 50 oranında azalttığı şeklinde bir açıklama yaptı.

Üşenmedim ve eski bütçelere tek tek baktım.

Bizim görevde olduğumuz 2014 ve 2015 yıllarında Türkiye’nin eğitim alanında kullandırdığı hibe miktarı 6 milyon dolaylarındaydı (2014’te 5,8 milyon TL, 2015’te 6,1 milyon TL).

UBP-DP hükümetinin görevde olduğu 2016 yılındaki hibe miktarı 16,6 milyon TL, 2017’de ise 21,7 milyon TL.

2018 için öngörülen hibe miktarı ise 19 milyon TL.

Burada iki mantık hatası var.

Birincisi, siyaseten Şener hoca protokollere karşı! Bu durumda protokoller kapsamında sunulan hibelerin miktarına ilişkin yorum elbette yapabilir ama yaptığı yorum toplumsal yarar üretmez.

İkincisi, % 50 oranında bir azalma olmadığı gibi somut projeler geliştirilip Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile sağlıklı iletişim kurulması halinde mevcut hibe miktarının daha da artırılması bana göre pekâlâ mümkün.

Bu tespit, yeni sisteme geçilirken ihtiyaç duyulacak ilave finansman için de geçerli.

Sonuç itibariyle durum şu:

KTÖS Genel Sekreterinin Eğitim Bakanı olması da değişim için yeterli olmayabilir.

Önemli olan mevcut sisteme elveda deyip nitelik-odaklı ve öğrenci-odaklı yeni bir sistem oluşturma yönünde ortaya somut bir irade konması.

Ancak bu sayede ve tabi ki toplumsal sinerji ile eğitimde şeytanın bacağını kırabiliriz.