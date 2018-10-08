Birikim Özgür yazdı: Teknoloji üretimini kamu nasıl destekleyecek?

Başbakan Tufan Erhürman’ın ekonomi söylevlerinin odağında üretim ve istihdam var.

Küresel alanda katma değeri yüksek, ihraç edilebilir ürünler ön planda.

Yani teknoloji…

Teknoloji üretimini üçüncü lokomotif sektöre dönüştürebiliriz.

Ancak bunun için resmin bütününe bakmak ve en tepeden süreci yönetmek şart.

Teknoloji üretimini kamu nasıl destekleyecek?

Teknik altyapımız nasıl geliştirilecek?

İnsan kaynaklarımız ve çalışma düzenimiz geleceğe hazır mı?

Bu üç soruya yanıtlar üretmek ve gereğini yapmak üzere Başbakanlık, Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı ortak bir yol haritasına sahip olmalı.

Aslında vizyon bizim için yeni değil.

Son 10 yıldır konuşuluyor.

Ancak koordinasyon eksikliğimiz ve odaklanamama sorunumuz var.

Demek ki ilk adım Başbakanlıkta tüm değişim süreçlerini yönetecek bir kamusal kapasite oluşturulması ve DPÖ’nün buna göre yeniden yapılandırılması gerekiyor.

AR-GE faaliyetlerini destekleme ve teknoloji alanları geliştirme yasaları yıllardır gündemde.

Bu yasalar devletin teknoloji üretimini desteklemesi için gerekli mevzuat altyapısını içeriyor.

Ancak iki tane yasayı mecliste görüşüp onaylamak yeterli değil.

İşin ucu maliyeye, vergi yasalarına, teşvik düzenlemelerine dayanıyor.

Bu alanlarda ise ciddi yapısal sorunlarımız var.

Amiyane tabirle bataklığın üzerine bina inşa edemezsiniz.

Yanlış teşvik uygulamaları devam ettiği sürece teknoloji üretimini destekleyecek kaynakları yaratamazsınız.

Devlet gelirlerinden feragat edemez, üstüne giderler kalemine yazılacak destek uygulamalarını da ekleyemez.

Yeni bir lokomotif sektör iddiasıyla çıktığınız yolda “Türkiye’nin sırtına yeni mali mükellefiyetler” yükleyemezsiniz.

Bu bağımlılık yaklaşımı değişimin fıtratına da uymayacaktır.

Yeni teşvik alanları belirleyeceksek kamu mali yönetiminde disiplini sağlamamız, harcama disiplinimizi geliştirmemiz, hesap verilebilir ve şeffaf bir mali sistem kurmamız gerekir.

Ve mevcut teşvik uygulamalarını yeniden düzenlememiz, bütüncül bir teşvik sistemi oluşturmamız, teknoloji üretimini de bu kapsamda ele almamız gerekir ki verimsiz teşvik uygulamalarımıza bir yenisini daha eklemeyelim.

Mesele dönüp dolaşıp devletin gelirlerinden feragat etmesine dayandığı için de vergi alanındaki yapısal düzenlemelerimiz hızlandırmamız gerekir.

Yani geleceğe ilişkin tahayyüllerimiz tek boyutlu değil çok boyutlu olmak zorundadır.

Spesifik bir alanı konuşurken “biz çok akıllı insanlar olarak ne yapılması gerektiğini biliyoruz, sürekli söylüyoruz ama devlet bir türlü gerekli adımları atmıyor, siyasetçilerimiz beceriksiz, hırsız, günübirlik düşünüyor, vb.” serzenişlerimiz arşa çıkar.

Kök nedeni işte bu çok boyutlu gelecek tahayyülünü koordine edip uygulamalara yansıtma kapasitesini devletin bir türlü oluşturamamış olmasıdır.

İş mali zemini oluşturmakla bitmiyor:

Altyapı da çok önemlidir.

UBP-DP hükümeti fiber optik altyapı konusunu “ulusal politika oluşturulana kadar” erteleyecek bir yasa değişikliğine gitmişti.

Üzerinden 3 yıl geçti.

Hala ortada bir ulusal politika yok.

Serbest yatırımlar engelleniyor.

Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması ve altyapı yatırımlarının kamu-özel işbirliği modeliyle tamamlanması gibi konularda bir arpa boyu yol kat edemedik.

Diğer yandan eğitim sistemimizi AR-GE becerilerine sahip ve örneğin yazılım kodlama okuryazarı nesiller yetiştirmeye odaklanmış bir fabrikaya dönüştürmemiz, çalışma yaşamını da buna göre düzenlememiz şart.

Eğer “üretim ve istihdam” diyorsak ve teknoloji üretimine yoğunlaşacaksak;

Benim bir çırpıda sayabildiğim kadarıyla yedi farklı alanda yapılması gerekenler bu söylevin birer başarı ölçütü olarak karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu KKTCELL gibi bir TURKCELL iştiraki olan lifecell Ukrayna’nın üst düzey yöneticileri sevgili İsmet Yazıcı, Alp Ağcataş ve Mahmut Erüreten ile birlikteydik.

Üçü de KKTC vatandaşı ve lifecell Ukrayna çatısı altında çok başarılı işlere imza atıyorlar.

Teknoloji alanında sadece Ukrayna ve lifecell Ukrayna’nın başarılarını konuşmadık aynı zamanda KKTC’de niye yıllardır konuştuğumuz halde bir türlü şeytanın bacağını kıramadığımızı da uzun uzun tartıştık.

Benim vardığım sonuç;

Başarının anahtarı söylevler değil somut uygulamalardır.

Eklektik çabalarla değil resmin bütünü gözetilerek koordinasyonun sağlanması ve bir takvime bağlı eş zamanlı yapısal düzenlemelere gidilmesi ile somut gelişmeler kaydedilebilir.

KKTC koşullarında, siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü bu topraklarda, zor olan ve başarılamayan işte tam da budur.

Yeni bir lokomotif sektör yaratıp üretimimizi artırmak istiyorsak en temel siyasi projemiz yapısal reformlara yoğunlaşabileceğimiz istikrarlı hükümetler dönemine geçişi sağlamak olmalıdır.

Teknoloji üretiminde “iyi örnekler” Ukrayna ve lifecell Ukrayna ile ilgili çarpıcı detayları başka bir yazıda paylaşacağım.