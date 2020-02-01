Birikim Preschool, sokak hayvanları için kermes düzenledi

Birikim Preschool her yıl düzenlediği “Sokakta yaşayan hayvanlara” destek amaçlı kermes de bu yıl “1.723,50 TL” bağış topladı. Yoğun veli katılımı ile gerçekleşen kermes sonunda toplanan bağış, Altın Patiler Derneği’ne teslim edildi.

Kermes sayesinde hem sokakta yaşayan hayvanlara bir nebze de olsa destek olunurken, çocuklara hayvan sevgisi aşılanıp , merhamet duygusunu geliştirilmiş oldu.

01/02/2020 13:06