Birikim Preschool’da Atatürk’e saygı geçişi

Birikim Preschool’da 10 Kasım’a özel hazırlıklar tamamlandı.

Okul yönetimi tarafından hazırlanan Anıtkabir maketi ile, öğrencilere Atatürk sevgisi daha yakından aşılanıyor.

Okul avlusunda kurulan ve bir ilk olma özelliği taşıyan Anıtkabir Maketi, sadece öğrencilerin değil, okul velilerinin de duygu dolu anlar yaşamasına neden oluyor.

Okul Kurucu Direktörü Özge Hulusiağa, bu yıl, öğrencileri ve velileri ile Atatürk’ü ölüm yıldönümünde daha bir duygu seliyle anmak istediklerini söyledi.

Okul öğretmenleri ile birlikte, fikri kısa sürede hayata geçirdiklerini belirten Hulusiağa; “Atatürk’ün bize miras bıraktığı değerlere ne kadar sahip çıksak, minnet duysak az” dedi.

Anıtkabir maketi, hafta boyunca devam edece etkinliklerde kullanılmaya devam edilecek.

07/11/2019 15:24