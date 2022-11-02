Birileri ölmeden bir çare bulun!

Özel Haber

Başkent Lefkoşa’nın Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda, Fuar Kavağı olarak bilinen noktada neredeyse kazasız gün yok. Söz konusu kavşakta sık sık kazalar oluyor ancak bununla ilgili ne yazık ki önlem alınmıyor.

Herhangi bir önlemin alınmadığı kavşakta dün iki aracın çarpışması sonucu bir kaza daha meydana geldi.

Ciddi yaralanmalarla sonuçlanan kazaların olduğu kavşakta, önlem alınmaması vatandaşları çilden çıkarıyor.

Trafik güvenliği açısından ‘tehlikeli kavşak’ konumunda olan Fuar Kavşağı’nda düzenlemeye gidilmesi için ikinci kez ihaleye çıkılmış ancak bir sonuç çıkmamıştı.

Bu habere tepkiniz:



02/11/2022 18:17