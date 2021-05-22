"Birinci amacımız Futbol" diyerek KTFF başkanlık vizyonunu açıkladı

KTFF başkan adayı Tekin Birinci, detaylı br sunum hazırlayarak vizyonunu ve hedeflerini paylaştı:

İşte o sunumun detayları:

NASIL BİR FEDERASYON YARATACAĞIZ?

Futbol ülkeleri ve insanları birbirlerine bağlayan, tüm renkleri içinde barındırarak; din, dil, ırk farketmeksizin, barış ve kardeşlik bağlarını güçlendiren çağımızın en önemli organizasyonlarından biridir. Futbol, çağımızın enformasyon ve iletişim nimetleri sayesinde evimize, arabamıza, cebimize kısacası hayatımızın merkezine kadar girerek zevk ve alışkanlık haline gelmiştir.

Futbolun dünyadaki önemi ve yeri bu denli büyükken Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) da ülkemizin dünya çapında en fazla tanınan kurumu ve sosyal örgütü olmak zorundadır. Yukarıda belirtiğimiz gibi çağımızın nimeti sayılan enformasyon ve iletişim teknolojileri bu kadar gelişmişken, KTFF hem ülkemizin tanıtım yüzü hem de gençliğimizin dünyaya açılan kapısı olmalıdır. Yapacağı atılımlarla da ülkemizde bulunan tüm branş federasyonlarına ve sosyal kuruluşlara örnek ve öncü olmalıdır. Bizlerin de yegane hedefi budur. Tabii ki bunların sağlanabilmesi için hem içerideki sürdürülebilir ekonomik dinamiklerin yerine oturması hem de kurumsal bir yapı oluşturulmalısı kaçınılmazdır.

Oluşturulacak bu kurumsal yapı kesinlikle hiçbir siyasi parti güdümünde kalmayacak, tek adamlılığın olmayacağı , ben yaparım olur mentalitesinden uzak, birlik ve beraberlik içinde çok sesliliğin var olacağı yönetimsel bir yapının oluşturulması gerekmektedir. Federasyon Başkanı’nın başlıca amacı Kıbrıs Türk Futbolu’nun ve futbolcularının geleceği, federasyonun çıkarlarını en başta tutup tüm paydaşlara kucak açarak mevcut yapıyı ileriye taşımak olmalıdır. Seçilcek olan Başkan bir kulüp idarecisi kimliğinden çıkmalı, ekonomik yönden federasyonu güçlendirecek adımlar atarken sporcuların da maddi ve manevi gelişmesi için yol gösterici olmalıdır. Ben ve ekibimin seçilmesi durumunda yukarda belirttiğimiz gerekliliklerin oluşturulması ve kendi kendine yeten, sadece devletten gelecek katkıyla kısa vadeli planlara sıkışmış bir yapı yerine Kıbrıs Türk Futbolu’nun gelişimi için kulüplerimizin sürdürülebilir bir organizasyonun parçası olmalarının önünü açan bir yapı yaratacağımızın sözünü veriyoruz.

VAATLER

Ambargoları aşmak Dünya standartlarında bir stadyum Gelir artışı ve adil dağılım Futbol Şurası Kayıt altına alınmış bir futbol Yeni bir seçim sistemi Fahri futbol elçileri Milli maç takvimi düzenlemesi Eğitime destek Futbol turizmi Diğer branşlara da açılım



TEKİN BİRİNCİ 2021 KTFF BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

11 Ocak 1983 Lefkoşa doğumlu olan Tekin Birinci ilk öğrenimini Şehit Tuncer İlkokulu’nda

tamamladıktan sonra sırasıyla BTMK ve TMK’dan mezun olmuştur. 2000 - 2004 yılları arasında ABD’nin

Batı Virginia eyaletinde işletme ve Ortadoğu politikaları üzerine üniversite öğrenimini tamamladıktan

sonra Kıbrıs’a dönüp ticaret, turizm ve spor dallarında pek çok çalışmalarda bulunmuştur.

2008 yılından itibaren lisanslı olarak futbolcu temsilciliği yapıp ondan fazla ülkede yüzden fazla

uluslararası transfere imza atmıştır. İki farklı dönemde Gençlik Gücü Başkanlığı da yapmış olan Tekin

Birinci bir erkek çocuk babasıdır.

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkan adaylığı sürecimizin başından itibaren ben ve yönetim kurulu

adaylarımızın aklında sadece Kıbrıs Türk Futbolunun ve futbolcularının geleceği ve hak ettiği değeri

görmesini sağlamak ve her zaman söylediğimiz gibi birinci amacımız futbol olmuştur.

Bu habere tepkiniz:



22/05/2021 23:14