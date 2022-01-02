Birinci: Ekonomik krizi aşacak tek somut öneri CTP’den geldi

CTP Girne milletvekili adayı Ceyhun Birinci, ülkenin en önemli sorununun ekonomi olduğunun herkes tarafından kabul görüldüğünü ancak seçim döneminde bu sorunun nasıl aşılabileceğiyle ilgili en somut önerinin CTP’den geldiğini vurguladı. Birinci, “TL’yi stabil bir para birimine sabitlemeyi hedefliyoruz” dedi.

Ceyhun Birinci, Haber Kıbrıs WEB TV’de “Ali Baturay ile Seçim Özel” programına katılarak ülke gündemindeki konuları değerlendirdi.

Siyasetin yozlaştırılmaması gerektiğini, adayların birbirlerini kötülüyor olmasının gerçekten çok acı verici olduğunu kaydeden Ceyhun Birinci, ülkenin bu yozlaşmış durumu aşarak daha genç daha dinamik ve güçlü bir şekilde kalkınmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

En önemli sorunumuzun ekonomi olduğunun herkes tarafından kabul görüldüğünü ancak seçim döneminde bu sorunun nasıl aşılabileceğiyle ilgili en somut önerinin CTP’den geldiğine dikkat çeken Birinci, “Ön planda olan en önemli sorun ekonomidir, TL’yi stabil bir para birimine sabitlemeyi hedefliyoruz. Piyasada TL olarak işlem görülecek ancak kademeli olarak TL’nin döviz karşısında değerine göre hem kamu hem de özel sektörde maaş artışı olacağını açıkladı.

CTP Milletvekili adayı Ceyhun Birinci, kayıt dışı paraların kontrol altına alınıp, vergi sisteminde belirli bir düzenleme yapılmaz ise küçük esnaf kepenk kapatmak zorunda kalacağının net olarak görüldüğüne dikkat çekerek, bunun önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

CTP tek başına iktidar olduğunda, daha modern daha güçlü bir şekilde sağlık alanında yatırımlar olacağını ifade eden Birinci, “Pandemi dönemi yaşandığı için acil servise önem verilmeli, kriz masası sürekli aktif olmalı, plansız bir şekilde var olamaya çalışıyoruz. Nüfusa doğru orantılı olarak personel alınmalı, aletler artırılmalı, hastanelerimizi geliştirmeliyiz. Bunlarla birlikte altyapıyı daha iyi hale getirmek kaçınılmaz olacaktır. Bunlar düzeltilebilir” diyerek, bunun için önce irade ortaya konulmasının gerektiğinin altını çizdi.

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02/01/2022 21:06