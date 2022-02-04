Birinci: İşçinin hakkı olan para hemen ödenmeli

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde, temizlik ve sekretarya işlerini yürüten Medipest şirketi bünyesinde çalışan 30 personel 8 aydır sosyal sigorta yatırımlarının yapılmaması ve 65 gündür maaşlarının ödenmemesi gerekçesiyle dün iş bırakma eylemi başlattı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne milletvekili ve Girne Dr Akçiçek Hastanesi eski Başhekimi Dr Ceyhun Birinci, başlatılan iş bırakma eylemi ile ilgili açıklamada bulundu.

Ceyhun Birinci dün eylem yerinde yaptığı açıklamasında, hastanede söz konusu firmanın daha önce de çalışanlara benzer mağduriyetler yaşattığını belirterek, CTP Milletvekilleri olarak sorunun giderilmesi için yasal yollar da dahil her türlü yöntemi deneyeceklerini ifade etti.

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Ceyhun Birinci, işçilerin Aralık ve Ocak ayı maaşlarını almadığı gerekçesiyle başlatılan eylemden dolayı ilgili bakanlıklara seslendi.

Birinci’nin açıklaması şu şekilde:

“Bugün halen Akçiçek hastanesi Medipest şirketine bağlı temizlik işçileri Aralık ayı ve Ocak ayı maaşlarını almamış, yazıklar olsun, bu ekonomik krizin yaşandığı dönemde, işçimizi emekçimizi aç bıraktınız, acilen Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığını bu gayrı yasal uygulamaya son vermeye davet ediyorum ve işçinin emekçinin hakkı olan paranın hemen ödenmesini talep ediyorum”

Bu habere tepkiniz:



04/02/2022 11:03