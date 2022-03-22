Birinci: Prostat kanseri ilacı depoda yok

CTP Girne Milletvekili Dr. Ceyhun Birinci Meclis Kürsü’sünde “Güncel Acil Sorunlar” başlığı altında konuşmasını yaptı.

Uluslararası piyasalarda ülkeye hala ilaç ithalat yasağının olduğunu ve ileri dönemde daha da büyüyen, çok ciddi sıkıntılar yaşanacağını belirten Birinci, “Devlet bünyesinde ilaç yok, prostat kanseri ilacı (enzamutalit) depoda yok, ameliyat olamayanlar var, bunlar için acil çare bulunmalı. İlaçtaki KDV sıfırlanacak mı, beklemedeyiz” dedi.

Birinci, yeni yapılması beklenen devlet hastanesinin ‘yap-işlet-devret’ modeliyle mi olacağını sordu?

Birinci, ayrıca kamu hastanelerindeki dıştan hizmet alımlarında çalışan işçilerin aç bırakıldığını, Şubat ayı maaşlarını Mart ortasında alan işçiler olduğuna dikkat çekti.

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22/03/2022 12:37