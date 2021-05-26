Birincilik yeniden Bezos'ta

Fransız moda devi Louis Vuitton'un sahibi Bernard Arnault, şirket hisselerindeki yükselişin ardından dünyanın en zengini oldu. Ancak Jeff Bezos, birkaç saat sonra birincilik koltuğunu geri aldı.

Fransız moda devi Louis Vuitton'un sahibi Bernard Arnault, şirket hisselerinin yüzde 0,4 değer kazanmasıyla bir anda dünyanın en zenginleri listesinde ilk sıraya yükseldi.

Bernard Arnault, Amazon CEO’su Jeff Bezos'u 300 milyon dolar geçerek "dünyanın en zengini" unvanının sahibi oldu. Ancak Arnault’nun birinciliği çok kısa sürdü.

Jeff Bezos yeniden birinci

Şirket hisselerindeki oynama sonrası Jeff Bezos, servetini 188 milyar 200 milyon dolara çıkararak birincilik koltuğunu geri aldı.

Arnault'nun 186 milyar 300 milyon dolar, Space X ve Tesla’nın sahibi Elon Musk'ın ise 147 milyar dolar serveti bulunuyor.

ABD'de Amazon'a dava açıldı

Öte yandan Jeff Bezos’un sahibi olduğu e-ticaret devi yeni bir suçlama ile karşı karşıya.

Fiyatları adil olmayan şekilde artırdığı iddiasıyla Amazon hakkında dava açıldı.

Washington başsavcısı tarafından açılan davada, Amazon, rekabet kurallarını çiğnemekle suçlandı.

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26/05/2021 12:42