Birinci Tırmanma Yarışı, Boğaz - St. Hilarion yolu üzerinde gerçekleşecek

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07/04/2022

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Birinci Tırmanma Yarışı, Boğaz - St. Hilarion yolu üzerinde gerçekleşecek

Basel Holding 2022 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası birinci yarışı 9 Nisan Cumartesi günü Boğaz - St. Hilarion yolu üzerinde gerçekleşecek. Basel Holding ana sponsorloğunda gerçekleşecek olan Birinci Tırmanma Yarışı saat 14.00'da start alacak. 

15 Ekip yarışacak.
Basel Holding ana sponsorluğunda, Basel enerji, Near East Bank, Rinata Parts Oils,Caldini, Genpower, Eurol, Limon, Gopro ve Polaris'in de katkıları ile gerçekleşen tırmanma şampiyonasında son sezonun şampiyonu Deniz Denner , ikincisi Doğa Koyuncu ve üçüncüsü Berk Balkanlar da yarışta start alacaklar.

1. Tırmanma yarışında servis alanıda boğaz kavşağına kurulacak ve yarış güzergahını barındıran yol trafiğe 13.30 da kapanacak.

Start Listesi

SIRA NO

KAPI NO

PİLOT

CO-PİLOT

ARAÇ

SINIF

1

1

Deniz Denner

Ömer Topçu

Mitsubishi Lancer Evo 5

E2

2

2

Doğa Koyuncu

 

Mazda RX-7

E4

3

3

Berk Balkanlar

Taner Balkanlar

Mitsubishi Lancer Evo 3

E2

4

4

Gölgem Paşa

Ali Paşa

Subaru İmpreza

E2

5

5

Ahmet Bağrıaçık

Huri Bağrıaçık

Nissan Skyline

E4

6

6

Ömer İlhan Sayar

 

Nissan Silvia

E4

7

7

İbrahim Say

Yasmin Salahi

Nissan Silvia

E4

8

8

Methoidis Arygorou

Grygoris Arygorou

Mitsubishi Lancer Evo III

E2

9

9

Önem Biçentürk

Hüseyin Ayrılmazkardeşler

Nissan Silvia

E4

10

10

Coşkun Gürel

 

Mazda RX-8

E4

11

11

Kemal Akeler

Baran Akeler

Mitsubishi Lancer Evo VI

S2

12

12

Hasan Yücebaş

 

Crosskart

E3

13

14

İbrahim Can Eroğlu

Can Yılmaz

Nissan Silvia

E4

14

15

Tezer Zornacıoğlu

Ergün Utkan Poyrazlı

Nissan Silvia

E4

15

16

Çağatay Uygun

Servet Ünsal

Nissan 350z

E4

 

07/04/2022 11:33
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