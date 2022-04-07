Birinci Tırmanma Yarışı, Boğaz - St. Hilarion yolu üzerinde gerçekleşecek

Basel Holding 2022 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası birinci yarışı 9 Nisan Cumartesi günü Boğaz - St. Hilarion yolu üzerinde gerçekleşecek. Basel Holding ana sponsorloğunda gerçekleşecek olan Birinci Tırmanma Yarışı saat 14.00'da start alacak.



15 Ekip yarışacak.

Basel Holding ana sponsorluğunda, Basel enerji, Near East Bank, Rinata Parts Oils,Caldini, Genpower, Eurol, Limon, Gopro ve Polaris'in de katkıları ile gerçekleşen tırmanma şampiyonasında son sezonun şampiyonu Deniz Denner , ikincisi Doğa Koyuncu ve üçüncüsü Berk Balkanlar da yarışta start alacaklar.

1. Tırmanma yarışında servis alanıda boğaz kavşağına kurulacak ve yarış güzergahını barındıran yol trafiğe 13.30 da kapanacak.

Start Listesi

SIRA NO KAPI NO PİLOT CO-PİLOT ARAÇ SINIF 1 1 Deniz Denner Ömer Topçu Mitsubishi Lancer Evo 5 E2 2 2 Doğa Koyuncu Mazda RX-7 E4 3 3 Berk Balkanlar Taner Balkanlar Mitsubishi Lancer Evo 3 E2 4 4 Gölgem Paşa Ali Paşa Subaru İmpreza E2 5 5 Ahmet Bağrıaçık Huri Bağrıaçık Nissan Skyline E4 6 6 Ömer İlhan Sayar Nissan Silvia E4 7 7 İbrahim Say Yasmin Salahi Nissan Silvia E4 8 8 Methoidis Arygorou Grygoris Arygorou Mitsubishi Lancer Evo III E2 9 9 Önem Biçentürk Hüseyin Ayrılmazkardeşler Nissan Silvia E4 10 10 Coşkun Gürel Mazda RX-8 E4 11 11 Kemal Akeler Baran Akeler Mitsubishi Lancer Evo VI S2 12 12 Hasan Yücebaş Crosskart E3 13 14 İbrahim Can Eroğlu Can Yılmaz Nissan Silvia E4 14 15 Tezer Zornacıoğlu Ergün Utkan Poyrazlı Nissan Silvia E4 15 16 Çağatay Uygun Servet Ünsal Nissan 350z E4

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07/04/2022 11:33