Birinci Tırmanma Yarışı, Boğaz - St. Hilarion yolu üzerinde gerçekleşecek
07/04/2022
Basel Holding 2022 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası birinci yarışı 9 Nisan Cumartesi günü Boğaz - St. Hilarion yolu üzerinde gerçekleşecek. Basel Holding ana sponsorloğunda gerçekleşecek olan Birinci Tırmanma Yarışı saat 14.00'da start alacak.
15 Ekip yarışacak.
Basel Holding ana sponsorluğunda, Basel enerji, Near East Bank, Rinata Parts Oils,Caldini, Genpower, Eurol, Limon, Gopro ve Polaris'in de katkıları ile gerçekleşen tırmanma şampiyonasında son sezonun şampiyonu Deniz Denner , ikincisi Doğa Koyuncu ve üçüncüsü Berk Balkanlar da yarışta start alacaklar.
1. Tırmanma yarışında servis alanıda boğaz kavşağına kurulacak ve yarış güzergahını barındıran yol trafiğe 13.30 da kapanacak.
Start Listesi
|
SIRA NO
|
KAPI NO
|
PİLOT
|
CO-PİLOT
|
ARAÇ
|
SINIF
|
1
|
1
|
Deniz Denner
|
Ömer Topçu
|
Mitsubishi Lancer Evo 5
|
E2
|
2
|
2
|
Doğa Koyuncu
|
|
Mazda RX-7
|
E4
|
3
|
3
|
Berk Balkanlar
|
Taner Balkanlar
|
Mitsubishi Lancer Evo 3
|
E2
|
4
|
4
|
Gölgem Paşa
|
Ali Paşa
|
Subaru İmpreza
|
E2
|
5
|
5
|
Ahmet Bağrıaçık
|
Huri Bağrıaçık
|
Nissan Skyline
|
E4
|
6
|
6
|
Ömer İlhan Sayar
|
|
Nissan Silvia
|
E4
|
7
|
7
|
İbrahim Say
|
Yasmin Salahi
|
Nissan Silvia
|
E4
|
8
|
8
|
Methoidis Arygorou
|
Grygoris Arygorou
|
Mitsubishi Lancer Evo III
|
E2
|
9
|
9
|
Önem Biçentürk
|
Hüseyin Ayrılmazkardeşler
|
Nissan Silvia
|
E4
|
10
|
10
|
Coşkun Gürel
|
|
Mazda RX-8
|
E4
|
11
|
11
|
Kemal Akeler
|
Baran Akeler
|
Mitsubishi Lancer Evo VI
|
S2
|
12
|
12
|
Hasan Yücebaş
|
|
Crosskart
|
E3
|
13
|
14
|
İbrahim Can Eroğlu
|
Can Yılmaz
|
Nissan Silvia
|
E4
|
14
|
15
|
Tezer Zornacıoğlu
|
Ergün Utkan Poyrazlı
|
Nissan Silvia
|
E4
|
15
|
16
|
Çağatay Uygun
|
Servet Ünsal
|
Nissan 350z
|
E4