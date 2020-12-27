Birinin ürünlerine el konuldu, diğerine para cezası kesildi

İskele Belediyesi Zabıta Birimi ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı Sıhhiye Müfettişleri’nin birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde, bir işyerinin ürünlerine el konuldu, bir iş yerine ise para cezası kesildi.

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, denetimlerde bir iş yerine ‘tek kullanımlık ürün’ kullanmadığı gerekçesi ile ürünlerine el konuldu, bir iş yerine de kapalı alanlarda sigara içilmez kuralına uymadığı için para cezası kesildi.

PCR TESTLERİ DE KONTROL EDİLDİ

Denetimlerde, koronavirüs tedbirlerinin yanı sıra PCR testlerinin yapılıp yapılmadığını, işyeri açma ve çalıştırma izinleri, çalışanların sağlık karneleri de kontrol edildi.

SADIKOĞLU

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Zabıta Birimini, halk sağlığı ve güvenliği için yapılan denetimler için tebrik etti.

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27/12/2020 12:58