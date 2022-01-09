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Birkan 19:05’de geliyor

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09/01/2022

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Birkan 19:05’de geliyor

ABD’de geçirdiği kayak kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun, bugün 19:05’de adaya geliyor

“7 Kıta 7 Zirve” hedefiyle dünyanın birçok zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran ve Kıbrıs Türk halkının gurur ve ilham kaynağı olan Birkan Uzun’un naaşı, bugün 19:05’de Ercan Havalimanı’na getirilecek.

10 milli sporcunun taşıyacağı Uzun’un naaşı, Güzelyurt Belediyesi’ne ait cenaze aracına taşınacak ardından cenaze Cengiz Topel Hastanesi’ne götürülecek yarın düzenlenecek tören saatine kadar bekletilecek.  Güzelyurt'ta düzenlenecek cenaze törenin ardından saat 12.00’da Birkan Uzun’un cenazesi Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verilecek.

09/01/2022 14:45
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TAGS: Birkan uzun, kktc, haber
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