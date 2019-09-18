Birkan Arap’ın cenazesi yarın!

Lefkoşa gençliğinin tanınmış simalarından olan ve “Birkan Arap” olarak tanınan 42 yaşındaki Birkan Kırman’ın cenazesi yarın.

Kırman’ın cenazesi yarın Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecek.

Taşkınköylü olan ancak uzun zamandır İngiltere’nin başkenti Lonrda’da yaşayan Birkan Kırman, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu.

Son zamanlarda durumu ağırlaşan ve yoğun bakıma alınan Birkan Kırman geçtiğimiz hafta yaşama gözlerini yummuştu.

18/09/2019 16:27