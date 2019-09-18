HABER KIBRIS

ad

Birkan Arap’ın cenazesi yarın!

ads
18/09/2019

ads
Birkan Arap’ın cenazesi yarın!

Lefkoşa gençliğinin tanınmış simalarından olan ve “Birkan Arap” olarak tanınan 42 yaşındaki Birkan Kırman’ın cenazesi yarın.

Kırman’ın cenazesi yarın Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecek.

Taşkınköylü olan ancak uzun zamandır İngiltere’nin başkenti Lonrda’da yaşayan Birkan Kırman, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu.

Son zamanlarda durumu ağırlaşan ve yoğun bakıma alınan Birkan Kırman geçtiğimiz hafta yaşama gözlerini yummuştu.

 

 

18/09/2019 16:27

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Birkan Arap’ın cenazesi yarın!, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.