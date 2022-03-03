Birkan Uzun Anı Ormanı oluşturuldu

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03/03/2022

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Birkan Uzun Anı Ormanı oluşturuldu

ABD’de geçirdiği talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun anısına Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kalkanlı bölgesinde “Birkan Uzun Anı Ormanı” oluşturuldu. Anı ormanına bugün düzenlenen etkinlikle, ilk etapta 2 bin çam, selvi, akasya ve zakkum dikildi.

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birkan Uzun’un, Antarktika’da çıktığı son zirvede yayınladığı mesajla herkesin kalbinde taht kurduğunu vurgulayarak, “Kalbimizde en müstesna yerde yaşayacaktır” dedi.

03/03/2022 12:53
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