“Birkan Uzun Başarı Ödülü” bugün düzenlenen törenle Demir Kanıt Cemaller'e verildi

Hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un ismini yaşatmak amacıyla arkadaşı Fırat İleri tarafından sağlanan “Birkan Uzun Başarı Ödülü” bugün düzenlenen törenle Türk Maarif Koleji'nden (TMK) 10.00 ortalama ile mezun olan Demir Kanıt Cemaller'e verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, merhum Birkan Uzun’un babası ve Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, TMK Müdürü Candan Kortay ve Cemaller’in babası katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşmasında, bu topraklarda doğup büyüyen insanların neler başarabildiğini tekrardan ifade edebilme zemini oluşturduğu için "Birkan Uzun ödül bursunu" veren Fırat İleri’ye teşekkür etti.

Birkan Uzun’un çok yüksek hedefleri olan, hayallerini hedef yapmış bir genç olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Birkan Uzun’un dünyanın en önemli alanlarında ülkesini temsil etme şansı yaratmış bir öğrenci olduğunu vurguladı.

Birkan Uzun ile aynı dönemde okuyan Fırat İleri’nin de dünyada çok başarılı olan bir genç olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “buralarda olmasalar, çok uzaklarda olsalar bile bu toprakları, vatanı, insanlarımızı, ne kadar çok sevip saydıklarını göstermeleri açısından bu burs çok kıymetlidir. Bu bursun maksadı da nice Birkan Uzunlar yetiştirmektir. Allah rahmet eylesin, Birkan Uzun bu ülkede çok tanınmış bir bireydi. Onu kaybettik fakat arkadan gelen, başarılı olabilecek ve bu misyonu devam ettirebilecek, bayrağımızı birçok alanda dünyanın en yüksek yerlerine götürebilecek çocuklarımızı yetiştirmenin gururu içerisindeyiz.” şeklinde konuştu.

Çocukların dünyanın her yerinde eğitim alabilecek seviyeye ulaşmaları ve kabul görmelerinden dolayı gururlu olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, TMK eski okul kaptanı ve 10.00 ortalama ile mezun Demir Kanıt Cemaller’i Hollanda’da tıp eğitimi alacak olmasından dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

-“Cemaller’in Nobel ödüllerini de bu ülkeye getirmesini umut ediyoruz”

Cemaller’in tıp eğitimden sonra Nobel ödüllerini de bu ülkeye getirmesini umut ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı olarak öğrencilerin önünü açmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Cemaller’in artık yurtdışında Kıbrıs Türk halkının bir temsilcisi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Cemaller’in bu sorumlulukla hayatına devam etmesini ve çok büyük başarıla imza atmasını temenni etti.

Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü ve merhum Birkan Uzun’un babası Cengiz Uzun da toplumun yetiştirdiği değerli bir kişi olan Fırat İleri’nin üç yıldır merhum Birkan Uzun adına KKTC’de 9.50 ve üstü derece ile mezun olup, yurtdışındaki bir okuldan kabul almış bir öğrenciye ödül verdiğini kaydetti.

Bu yıl seçilen öğrencinin Cemaller olduğunu dile getiren Uzun, Birkan Uzun ile Fırat İleri'nin arkadaşlığının geçmişe dayandığını anlattı. Uzun, İleri'nin Birkan Uzun’un vefatından sonra onun adına ödül vermeye başladığını ve bu yıl 3. kez ödül verileceğini aktardı.

Birkan Uzun’un hedefleri yüksek bir çocuk olduğunu dile getiren Uzun, Birkan Uzun’un dağcılık sporuna verdiği gönülle, 5 kıtada 5 zirve tırmanışı yapmak amacında olduğunu kaydetti.

Fırat İleri’nin de çok başarılı bir genç olduğunu belirten Uzun, bu ödülün ülkenin en başarılı çocuklarına verildiğini söyledi.

Uzun, mezun olan gençlerin yuvadan uçacaklarını ve döndüklerinde ise kendi kanatlarıyla uçmaya hazır, olgun bireyler olacaklarını dile getirdi. Uzun, bu ödüle layık olan Cemaller’in, nerede olursa olsun, toplumuna, ailesine, ülkesine ve insanlığa hizmet etmesini ve pırıl pırıl bir yaşam sürmesini de diledi.

Ödülü kazanmasından dolayı Cemaller’i kutlayan Uzun, “Ödül yerini buldu diye inanıyorum. Fırat İleri kardeşime de 3 yıldır sürdürdüğü bu ödülden dolayı teşekkür ediyorum. Demir Kanıt Cemaller yolun açık olsun.” dedi.

Demir Kanıt Cemaller de, ailesi üzerindeki finansal baskıyı azaltacak bursun kendisine layık görülmesinden dolayı Fırat İleri’ye teşekkür etti.

Öğrenciler üzerindeki yükün birileri tarafından görülüp onlara bu tarz destekler verilmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Cemaller, Kıbrıs Türk gençliğine örnek olmuş, hem eğitiminde hem de sosyal etkinliklerde başarılar elde etmiş Birkan Uzun’un adını taşıyan bu ödülü almaya layık görüldüğü için çok memnun olduğunu kaydetti.