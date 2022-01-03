Birkan Uzun, ışık saçtı, başkalarına cesaret ve ilham verdi

Nazar değmesine, nazara gelmeye, göz tutmasına, göz değmesine (ki hepsi de aynı manaya geliyor) pek inanmam ben.

Hani şu “Belli kimselerde bulunduğuna inanılan, kıskançlık veya hayranlıkla bakıldığında insanlara, eve, mala mülke hatta cansız nesnelere kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk” meselesine…

Bazı kişilerde illaki böyle bir özellik olduğunu iddia edenler var, hatta birçok örnekler de verilir.

Gözü tutar, zarar verir diye, çocuğunu sevmeyen, sevemeyen ebeveynler varmış…

Bazı aileler, yakınlarının başarılarını ya da varlıklarını gizlemeyi yeğler, nazar değmesin diye…

“Göz dağı devirir” derler ama ben pek inanmam…

Göz değmesin diye yakılan zeytin yapraklarına, taşınan nazar boncuklarına itiraz etmem ama inandığımdan değil, hoş bir gelenek olduğu, bana hep eskileri hatırlattığı için hoş bakarım…

Ancak son günlerde herkesi üzen ölüm olayı, neredeyse beni de göz değmesine ikna edecek duruma getirdi…

Arkadaşımız, dostumuz Cengiz Uzun’un oğlu Birkan Uzun’un başarılarının konuşulduğu, yazıldığı günlerden, ona övgülerin yapılmasından kısa süre sonra ölüm haberinin gelmesi “nazara geldiği” yorumlarına yol açtı.

Amerika’da yaşamını sürdüren ve eğitim günlerinden iş yaşamına, bugüne kadar sayısız başarıya imza atan Birkan Uzun, aynı zamanda başarılı bir dağcıydı.

Birkan Uzun, Dünyanın yedi kıtasının her birinin en yüksek dağına tırmanmayı içeren “Yedi Zirveler” projesini gerçekleştirmeyi hedefliyordu. 7’den 5’ini gerçekleştirmişti…

Amacı ülkesini tanıtmaktı, Kıbrıslı Türklerin de birçok şeyi başarabileceğini göstermekti.

Birkan Uzun, tırmandığı dağın tepesinde; “Hedefiniz ne olursa olsun aklınızı koyarsanız mutlaka başarabilirsiniz, ambargolar engel olamaz buna, hiç kimse engel olamaz. Her şey kafada ve kalpte biter arkadaşlar, bir şeyi gerçekten isterseniz kimse önünüzde duramaz” demişti.

Dünyanın her yerinde başarılı Kıbrıslı Türkler olduğuna vurgu yapıyordu, kaderci bir yaklaşımı yoktu, “önümüzü kesiyorlar, yapamayız” demek yerine, bıkmadan çalışmak, başarmak üzerine bir anlayışı benimsemişti.

Birkan Uzun’u hiç tanımadım ama onu takdir ettim, başarma azmine ve yaptıklarına hayran kaldım.

Arkadaşımın oğlu olduğu için değil, saçtığı ışık, başkalarına da verdiği cesaret ve motivasyon nedeniyle…

“İsteyin, aklınızı koyun, çalışın, başarırsınız” diyordu genç Birkan Uzun… Tam da ihtiyacımız olan şey…

Başaramayacağımızın, hazırcı olduğumuzun düşünüldüğü ve canımızı yaktığı günlerde, Birkan bir ışık gibiydi, ilhamdı, çabası ve başarılarıyla…

Kıbrıslı Türklerin sürekli olarak ülkesini, halkını tanıtma, kendini kanıtlama çabası yorucu gerçekten, ekstra efor gerektiren bir durum… Birkan Uzun, bunu bıkmadan yapmamız gerektiğini söylüyordu.

Birkan Uzun’un ölüm haberi herkesi şok etti, tüm ülkeyi yasa boğdu…

Dağa tırmanırken kaza geçirmiş değildi, kayak yaparken bir çukura düşerek yaşamını yitirdi. Genelde ağaç köklerine yakın yerlerde oluşan ve kayakçılar için büyük tehdit oluşturan bir çukur aldı onu aramızdan…

Evlat acısı, acıların en büyüğüdür… Mümkün olsa ebeveynler kendi canını verip evladını kurtarmak ister. Kimsenin bu acıyı yaşamasını temenni etmem…

Mutlaka ateş düştüğü yeri yakar ama inanın bu ateş çok sayıda Kıbrıslı Türkün de yüreğini yaktı.

Nazar mı değdi gerçekten, göze mi geldi Birkan Uzun? Oluyor mu böyle şeyler hayatta?

Buna inanayım mı inanmayayım mı bilmiyorum… Ne düşüneceğimi de bilemiyorum, isyan etmek geliyor içinden, “Neden Birkan?” diye.

“Tamam hiç kimseye böyle bir şey olmasın ama neden bu dünyadaki milyonlarca insan arasından Birkan?” diye isyan edesi geliyor insanın…

Teşekkürler Birkan Uzun, bu kısacık ömründe gençlerimize kattığın şevk, verdiğin cesaret için, her şeyin kafada bittiğini, gerçekten isteyenlerin, aklını koyanların, bıkmadan çalışanların mutlaka başarabileceğini aşıladığın için…

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03/01/2022 23:24