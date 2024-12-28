Birkan Uzun Üçüncü Ölüm Yıl Dönümünde Kabri Başında Anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yetiştirdiği değerli isimlerden biri olan Birkan Uzun, vefatının üçüncü yıldönümünde Lefkoşa’daki mezarı başında anıldı. Ailesi, arkadaşları ve sevenleri, başarılı dağcının hayatını ve başarılarını bir kez daha saygıyla andı.

Birkan Uzun, sadece KKTC’nin değil, tüm dünyanın dikkatini çeken bir başarıya imza atmıştı. Yedi Zirve (Seven Summits) projesi kapsamında, her kıtanın en yüksek zirvesine tırmanmayı hedefleyen Uzun, bu hayalini büyük ölçüde gerçekleştirmiş ve Kuzey Kıbrıs bayrağını dünyanın en yüksek noktalarına taşıyarak tarihe geçmişti.

1993 yılında doğan Birkan Uzun, eğitim hayatında da büyük başarılar gösterdi. ABD’de burslu olarak öğrenim gördükten sonra finans alanında kariyer yapmış ve aynı zamanda doğaya olan tutkusuyla kendini dağcılık sporuna adamıştı. Spor kariyerinde, özellikle dayanıklılığı ve cesaretiyle tanınan Uzun, gençlere de ilham kaynağı oldu.

Törende konuşma yapan babası Cengiz Uzun, onun anısını yaşatmak için çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Dostları ise Birkan’ın yalnızca bir sporcu değil, aynı zamanda hayat dolu ve ilham veren bir insan olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yaptığı konuşmada Birkan’ın kısa hayatında büyük başarılar elde ettiğinin altını çizdi.

Birkan Uzun’un adı, doğa ve spor tutkusuyla özdeşleşmiş bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Onun hatırası, gençlere ilham vermeye ve yeni başarıların yolunu açmaya devam edecek.