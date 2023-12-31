Birkan uzun unutulmadı

ABD’de kayak kazasında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun 2’nci ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Anma etkinliğine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve birçok bakan ile bürokrat katılım gösterdi.

Birkan Uzun 2022 yılın ilk günlerinde ABD’de geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetmişti.

Uzun’un vefatı başta ailesi olmak üzere tüm halk tarafından büyük bir üzüntü ile karşılanmıştı.

Gurur kaynağı olmuştu…

Kendine 7 kıtanın 7 büyük dağına tırmanan ilk Kıbrıslı Türk olma hedefi koyan Uzun, 16 Aralık 2021’de Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nda KKTC Bayrağını dalgalandırmış Kıbrıs Türk halkının gurur kaynağı olmuştu.

Uzun, 1 Ocak 2022'de Amerika'da kayak yapmaya gitmiş çığ altında kalarak hayatını kaybetmişti.

KKTC’nin en yüksek noktasına ismi verildi…

Birkan Uzun’un adının yaşatılması amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en yüksek noktası olan Selvili Tepe’nin ismi “Birkan Uzun Selvili Tepesi” olarak yeniden isimlendirilmişti.