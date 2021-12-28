Birkan Uzun Vinson Masifi Zirvesi’ne tırmandı

Ülkemizin yurt dışındaki gururlarından Birkan Uzun yeni bir başarıya imza attı. Kıbrıslı Türk Uzun, Antarktika'nın en yüksek noktası olan Vinson Masifi Zirvesi’ne tırmandı.

Tırmanılın ardından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Birkan Uzun, “O zirvede yer alan ilk Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı olmak bir ayrıcalıktı ve umarım birçok hemşehrimi azim, kararlılık ve yürekle her hedefin mümkün olduğu konusunda motive eder” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Masifi Zirvesi’nde KKTC barağı açan Uzun Vinson, tırmanışını vefat eden dedesi Celal Sirkecioğlu'na adadı.

Birkan Uzun’un açıklaması şöyle;

Vinson Masifi Zirvesi! 16 Aralık 2021'de Antarktika'nın en yüksek noktası (16.050 ft) olan Vinson Masifi'nin zirvesinde durdum ve Yedi Zirve projemin beşinci ayağını başarıyla tamamladım.

Bu yıl vefat eden sevgili dedem Celal Sirkecioğlu'nu bu kez anıyor ve memleketim olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil ediyordum. O zirvede yer alan ilk Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı olmak bir ayrıcalıktı ve umarım birçok hemşehrimi azim, kararlılık ve yürekle her hedefin mümkün olduğu konusunda motive eder! Aşırı soğuk, sert rüzgarlar ve geçen yıl omurga ameliyatına bağlı şiddetli sırt ağrısı nedeniyle tırmanış kolay olmadı, ancak bu orada olmak için ödediğiniz küçük bir bedel. İşi hallettim ve gurur duyuyorum. Aileme, arkadaşlarıma ve sevgili sponsorlarıma çok teşekkür ederim!

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28/12/2021 20:09