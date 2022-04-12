''Birkan Uzun Zirve Koşusu'' 8 Mayıs’ta yapılacak

Atletizm Federasyonu, Amerika’da geçirdiği kayak kazasında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun anısına yarış düzenliyor. “7 Kıta 7 Zirve” sloganıyla çıktığı yolda dünyanın en yüksek zirvelerine çıkarak KKTC Bayrağı’nı dalgalandıran, son olarak Antartika’daki Vinson Dağı’nın zirvesine ulaşma başarısı gösteren Uzun anısına “Birkan Uzun Zirve Koşusu” Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenecek.

8 Mayıs 2022 Pazar günü Geçitkale’de bulunan Mersinlik Piknik Alanı’nda başlayacak olan koşu 5 ve 10 kilometre kategorilerinde yapılacak. Saat 09.00’da başlayacak olan koşuya Oero Trading Ltd., Mr. Brown, Powerade ve Geçitkale Belediyesi destek veriyor. Geleneksel olarak düzenlenmesi planlanan organizasyonla Uzun’un anısının yaşatılması hedefleniyor.

Bu habere tepkiniz:



12/04/2022 12:13