Birkan Uzun Zirve Koşusu pazar günü yapılıyor

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Birkan Uzun Zirve Koşusu 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek. Yarış, Uzun’un adının verildiği Selvili Tepe’de 15 kilometrelik mesafede yapılacak. Yarışın kayıtları 21 Şubat Cuma günü saat 17.00’de tamamlanacak. Yarışa kayıt yaptırmak isteyen kişilerin KKTC Atletizm Federasyonu’nun Facebook sayfasında yer alan linkten kayıtlarını yaptırabilecekleri belirtildi.

"7 Kıta 7 Zirve” sloganıyla çıktığı yolda dünyanın en yüksek zirvelerine çıkan, son olarak Antartika’daki Vinson Dağı’nın zirvesine ulaşma başarısı gösteren Uzun’un anısının yaşatılması için geleneksel olarak düzenlenen yarışın göğüs numaraları yarış günü Kozanköy Piknik Alanı’nda sabah saat 07.00-07.45 arasında dağıtılacak. Ardından yarışmacılar servislerle yarışın başlangıç noktasına götürülecek. Yarışın tamamlanmasının ardından düzenlenecek törenle ödüller takdim edilecek.

Kuzey Kıbrıs’ın en yüksek noktası olan Birkan Uzun Selvili Tepe’de yer alan yarış aynı zamanda en hızlı ve zorlu parkuru olma özelliklerini de taşıyor.