Birkan Uzun’un adı Akçay’da cimnastik salonunda yaşayacak

Akçay Muhtarlığı, köyde yıllardır boş ve atıl durumda bulunan bir binaya hayat veriyor...

Akçay Muhtarlığı tarafından Cimnastik Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında bölgeye, yıllardır eksikliği bulunan büyük bir cimnastik salonu kazandırılacak...

Lefkoşa’dan sonra ülkemizdeki ikinci büyük cimnastik salonu olacak olan binaya, Amerika’da geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybeden dağcı ‘Birkan Uzun’un adı verilecek...

Projenin detaylarını BRT’ye aktaran Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, köyde yıllardır atıl durumda bulunan bir depoyu değerlendirmek amacıyla yola çıktıklarını ve tadilatın başladığını kaydetti.

Dereliköylü, salonda cimnastiğinyanısıra başka sporların da yapılabileceği bir yapı oluşturulacağını ifade ederek, tadilat işlerini tamamen sponsorlar aracılığıyla ve gönüllüler desteğiyle yaptıklarını söyledi.

Salonun sadece Akçay köyüne değil tüm bölgeye hizmet vereceğini vurgulayan Dereliköylü, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Dereliköylü, çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan korumak ve bu tür faaliyetlere yönlendirmenin önemine dikkati çekerek, böyle bir projeye imza atmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

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15/01/2023 08:54