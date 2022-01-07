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Birkan Uzun’un cenazesi Pazar gecesi KKTC’ye gelecek

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07/01/2022

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Birkan Uzun’un cenazesi Pazar gecesi KKTC’ye gelecek

HABER KIBRIS

ABD'de vefat eden KKTC'li dağcı Birkan Uzun'un cenazesi 10 Ocak Pazar günü saat: 00.35'da  İstanbul'dan kalkacak uçak ile Ercan'a getirilecek.

Antarktika'nın en yüksek noktası Vinson Dağı'nın zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran ve ABD'de geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden KKTC'li dağcı Birkan'ın babası Cengiz Topel Uzun, cenazenin getirilmesi sürecinin hızlandırılması konusunda KKTC Washington Temsilciliği, Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti elçiliklerinin devreye girdiğini açıklamıştı. 

Sürecin hızlandırılmasının ardından  cenazenin Cuma akşamı Alaska'dan hareket edecek uçak ile İstanbul'a, Pazar gecesi de KKTC'ye getirileceği öğrenildi. 

07/01/2022 11:50
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TAGS: Birkan Uzun, kktc, winson dağı, kayak kazasi
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