Birkan Uzun’un naaşı KKTC’ye geldi

ABD’de geçirdiği kayak kazasında hayatını kaybeden d ünyaca ünlü Amazon firmasında bilgisayar mühendisi olarak bir çok projeye imza atan, sosyal yaşamında da dağcılıkla ilgili faaliyetlerde bulunan 28 yaşındaki Birkan Uzun'un naaşı KKTC'ye getirildi

10 milli sporcunun taşıdığı Uzun’un naaşı, Güzelyurt Belediyesi’ne ait cenaze aracına taşınarak Cengiz Topel Hastanesi’ne götürülecek yarın düzenlenecek tören saatine kadar bekletilecek.

Güzelyurt'ta düzenlenecek cenaze törenin ardından saat 12.00’de Birkan Uzun’un cenazesi Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verilecek.

Pazartesi günü sabah saat 09.00 sıralarında tabutun bayraklanmasının arından 10.15’te Uzun’un cenazesi Güzelyurt Kaymakamlığı önüne götürecek.

Güzelyurt’ta tören, Lefkoşa’da defnedilecek…

Uzun’un naaşının Güzelyurt Kaymakamlığı’na varması üzerine yine milli sporcular tabutu katafalta koyacak ardından Birkan Uzun’un babası Cengiz Topel Uzun konuşma yapacak. Cengiz Topel Uzun’un konuşmasının arından Cumhurbaşkanı Tatar, konuşacak ardından cenaze halk tarafından omuzlarda taşınarak Güzelyurt Fatih Camii’nde musalla taşına konulacak.

Saat 12.00’da cenaze namazının kılınmasının arından Birkan Uzun’un cenazesi Lefkoşa Kabristanlığına götürülecek.

Mezar başında bayrağın tabuttan çıkartılmasının arından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bayrağı aileye teslim edecek daha sonra Birkan Uzun’un naaşı defnedilecek.

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09/01/2022 20:08