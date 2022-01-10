Baba Uzun: Güle Güle oğlum görüşürüz bir gün

“7 Kıta 7 Zirve” hedefiyle yola çıkan ve 5 kıtadaki en yüksek dağın zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran Birkan Uzun'un naaşı Güzelyurt Kaymakamlığında tören alanına getirildi.

Babası Cengiz Topel Uzun duygu yüklü bir konuşma yaptı.

Konuşmanın satırbaşları şu şekilde:

"Birkan doğduğunda ışıl ışıl simsiyah gözleri vardı. 3 yaşına gelmeden ona okuduğumuz hikayeleri ezbere okurdu. Yaşıtlarında 25 hikaye ortalaması varken 400 hikaye okuyabildi. Okulda okumayı ilk öğrenendi.

Baba ben bilim adamı olacağım ve icatlar yapacağım diyordu. Bilime meraklıydı. Bize ilk gururu Kolej sınavında KKTC birincisi olarak yaşattı. TMK'dan 10:00 ortalama ile birinci oldu. Bana MİT'de okuyacağını söyledi ve başardı. Fulbright bursu aldı ve 100 bin dolarlık bursu başkası alsın diye iade etti ve ABD elçisi kendisine teşekkür etti.

6 GC A level sınavını en yüksek dereceyle verdi. ABD'deki sınavlarda Amerikalardan daha fazla puan topladı. 800 tam puan aldı.

Ailesi ve öğretmenleriyle ilişkileri iyiydi. Amerika'dan kolombiyadan ingiltereden ve Kıbrıs'ın her yreinden arkadaşları kendisini uğurluyor.

Herzaman insanları bir araya getirirdi bunu da başarıyla yaptı.

İyi bir sporcuydu. Kamplarda etkinlik lideriydi. ABD'de yürüyüş etkinliklerine katılıyordu ve 7 kıta 7 zirve projesini kafasına koydu.

3'ncü sınıfta Amazonda staja kabul edildi ve iş teklifi aldı. Amazonda 5 yıl çalıştı. Amazon'un dünyada kullanılan projelerinde imzası olan biriydi.

Son çalıştığı Madrona şirketinde binlerce aday arasından seçildi. Ölümden itibaren her zaman yanımızda olan Madrona ailesi cenaze masraflarını üstlendi. Madrona şirketine Teşekkür ediyoruz.

Birkanın başarısı yurtdışında yaşayan milyonlarca Türkü gururlandırdı. Başarısıyla ve ölümüyle insanları birleştirdi.

Gençlere ilham, dünyaya tokat gibi bir cevap verdi. Antartika'da çektiği videoda Kıbrıslı Türklerin yaşadığı ambargoyla ilgili paylaşım yaptı. Bizi kimsenin hiçe saymasını kabul edemiyorum dedi.

Bize ve ülkene gurur oldun. Işık saçtın. O ışıklar yoldaşın olsun.

Ailen arkadaşların ve dostların seni unutmayacak.

Güle Güle oğlum görüşürüz bir gün"

Tatar: Birkan Kıbrıs Türkü'nü gurulandırdı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Birkan Uzun'un başarılı bir sporcu ve bilim insanı olduğuna dikkat çekerek, Kıbrıs Türkü'nü gururlandıran Birkanın aramızdan ayrılışının üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Tatar, Uzun ailesine ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diledi.

Birkan Uzun'un cenazesi tören alanından Güzelyurt Camisi'ne götürülmek için yola çıktı. Cenaze namazının ardından Birkan Uzun Lefkoşa'da toptağa verilecek.

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10/01/2022 10:12