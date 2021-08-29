Birleşik Arap Emirlikleri aşılanma şartıyla kapılarını tüm turistlere açacak

Birleşik Arap Emirlikleri koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye girişi yasaklanan ziyaretçilere aşı olmaları halinde yeniden kapılarını açacaklarını duyurdu.

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29/08/2021

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Birleşik Arap Emirlikleri aşılanma şartıyla kapılarını tüm turistlere açacak

Birleşik Arap Emirlikleri koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye girişi yasaklanan ziyaretçilere aşı olmaları halinde yeniden kapılarını açacaklarını duyurdu.

Kriz ve Acil Durumdan sorumlu BAE Ulusal Otorite, ülkeye vize ile giriş yapmak isteyen turistler hakkında yazılı açıklama yayınladı.

Ülke ekonomisinin iyileştirilmesi ve kamu sağlığının çıkarları için, BAE'ye seyahat etmek isteyen turistlere aşılı olmaları halinde vize verileceği belirtilen açıklamada, seyahat etmek isteyenlere Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan herhangi bir aşıyı yapmış olması şartı konuldu.

Açıklamada kararın 30 Ağustos itibarıyla geçerliği olduğu kaydedildi.

BAE, mayıs ayında, COVID-19 vakalarının artması nedeniyle Hindistan, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Uganda ve Nijerya'ya tüm uçak seferlerini durdurmuştu.

29/08/2021 12:59
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TAGS: Birleşik Arap Emirlikleri, aşılanma şartı, Turist,
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