Birleşik Arap Emirlikleri’nden EastMed projesine ilgi

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06/10/2023

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Birleşik Arap Emirlikleri’nden EastMed projesine ilgi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail elektrik bağlantısını sağlayacak EastMed projesiyle ilgilendiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, ADIPEC 2023 Fuarı için gittiği Abu Dhabi’de BAE Yatırım Bakanı Mohamed Bin Hassan Al Suwaidi ile görüştüğünü yazdı.

Gazete, görüşmede Rum ekonomisinde BAE tarafından yatırım yapılabilecek sektörlerin ele alındığını ve Suwaidi’nin EastMed projesi ile doğal gaz tedariki için inşa edilecek denizaltı boruları altyapılarına özel ilgi gösterdiğini kaydetti.

Haberde, bu altyapılarla doğal gazın yanı sıra hidrojen de taşınabileceği ifade edildi.

06/10/2023 10:36
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TAGS: EastMed, haber, kıbrıs
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