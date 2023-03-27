Birleşik Krallığın yeni Ankara büyükelçisi Kıbrıs’ta da görev yaptı

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27/03/2023

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Birleşik Krallığın yeni Ankara büyükelçisi Kıbrıs’ta da görev yaptı

Alithia, Birleşik Krallığın yeni Ankara Büyükelçisi Jill Morris CMG’nin daha önce Kıbrıs’ta görev yapan bir Dışişleri Bakanlığı görevlisi olduğunu yazdı.

Gazete, Morris’in Türkiye’ye yılın başında gitmiş olmasına karşın Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle itimatnamesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 22 Mart’ta sunduğunu yazdı. Haberde, Morris'in Anıtkabir ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesini ziyaret ederek anı defterini imzaladığını detaylı şekilde aktardı.

Gazete, Morris’in “Annan Planı’nın hazırlanıp referandumlara sunulduğu dönem” olduğunu hatırlattığı 2001-2005 döneminde Ada’daki İngiliz Yüksek Komiserliği’nde ikinci sekreter olarak görev yaptığını ekledi.

27/03/2023 12:15
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TAGS: Birleşik Krallık, Ankara
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