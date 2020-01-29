Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu'ndan kınama

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu (BK-KTÖF), Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın Londra'da King's College London'da yapacağı etkinliğe yönelik Kıbrıslı Rum öğrenci örgütlerinin kampanyasını kınadı.

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Göksu, konuyla ilgili açıklamasında, Rum öğrenci örgütünün Özersay’ın Londra’daki etkinliğini susturmaya yönelik kampanyasını, Britanya üniversite kampüslerinde yeri olmayan bir hoşgörüsüzlük kampanyası olduğunu belirtti.

Göksu, bu eylemin, Kıbrıslı Türklerin Britanya çapında Kıbrıslı öğrenci topluluklarından dışlanmasını içeren sistematik bir girişimin parçası olduğunu kaydetti.

Mehmet Göksu, “EFEK’in Kıbrıslı Türklerin görüşlerine başvurmadan tüm Kıbrıslı öğrenciler adına konuşma hakkını kendisinde gördüğünü üzülerek izlemekteyiz. Bu akşam gerçekleşecek eylemi düzenleyenler tüm Kıbrıslılar adına konuşmamaktadırlar ve bu akşamki etkinlik bir Kıbrıslı Rum etkinliği niteliği taşıyacaktır” dedi.

Göksu, şöyle devam etti:

“Bu durum ve ayrımcı zihniyet, çoğu Kıbrıslı öğrenci topluluğunun Kıbrıslı Türkler için güvenli alanlar olmadığı anlamına gelmektedir. Bunun beraberinde Kıbrıslı Türklerin görüşlerini susturmaya yönelik sistemli bir girişim de mevcuttur. Yapılan açıklamalarda insan haklarına bulunulan atıflar, bu girişimin arkasındaki milliyetçi zihniyeti örtmekte pek başarılı olamamaktadır. EFEK’in açıklamalarında ‘Her yıl üniversitelerin ulusal davamıza duyarsız kaldığını görmekteyiz...’; Protoporia’nın açıklamasında ise ‘Haydi ulusal davayla atan kalbimizi vatanımızın ritmiyle birleştirelim’ cümleleri geçmiştir. Britanya üniversitelerinin kampüslerinde bu zihniyetin yerinin olmadığı bizce apaçık ortadadır.

Birleşik Krallık çapında 330 Kıbrıslı Türk öğrenciyi temsil eden bir Federasyon olarak kuruluşumuzdan bu yana bu girişimlere karşı durmuş ve öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm Kıbrıslı Türkler için Britanya üniversitelerinin görüşlerini ifade edebilecekleri güvenli alanlar olması için mücadele etmiş bulunmaktayız. Toplumumuzun susturulmasına izin vermeyeceğiz. Bu doğrultuda bu utanç kampanyası henüz yeni başlamışken King’s College London’a bir e-posta gönderip bu kampanyanın üniversitedeki öğrencilerimiz için bir refah sorunu olduğuna, sistemli bir dışlama girişiminin bir parçası teşkil ettiğine dikkat çekmiştik. Bu e-postanın değerlendirmeye alındığını ve Kıbrıslı Rumların görüşlerinin tüm Kıbrıslıları temsil etmediğinin anlaşıldığını bildirmekten kıvanç duyarız”

29/01/2020 19:36