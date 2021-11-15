Birleşik Krallık polisi, Liverpool'da yaşanan patlamanın ''terör saldırısı'' olduğunu duyurdu

Birleşik Krallık polis teşkilatı, dün Liverpool'da bir hastanenin önünde takside yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Polis yaptığı açıklamada, dün patlayıcı maddenin araca bir yolcu tarafından getirildiğini ve patlamanın "terör saldırısı" olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Polis, patlamada hayatını kaybeden yolcunun kimliğini belirlediğine inandığını ifade etti, ancak henüz yolcunun kimliğini kamuya açıklamadı.

Kuzeybatı Terörle Mücadele Polis Teşkilatı Yardımcı Amiri Russ Jackson, "Bu olayın arkasındaki sebep henüz bilinmiyor ancak durumun tüm şartlarına baktığımızda bu vakayı terörizm olarak ilan ettik, terörle mücadele teşkilatı soruşturmalara devam ediyor" diye konuştu.

Dün patlayıcı yüklü bir taksi, Liverpool'da bir hastanenin dışında patlayarak bir yolcunun hayatını kaybetmesine ve sürücünün yaralanmasına neden oldu.

Olaya ilişkin üç kişi dün tutuklanırken, polis bugün 20 yaşındaki başka bir adamın da tutuklandığını belirtti.

Independent Türkçe, Reuters

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15/11/2021 14:58