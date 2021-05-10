Birleşik Krallık’ta Covid-19 uyarı seviyesi azaltıldı

Başarılı bir kapanma ve aşılama sürecinden sonra normale dönen Birleşik Krallık’ta, Covid-19 uyarı sisteminde değişikliğe gidildi.

Yetkililer dördüncü seviyedeki alarm durumunu üçüncü seviyeye indirdi. Daha önce “Salgın çok yüksek oranda bulaşıcı” uyarısı değiştirilirken salgının dolaşımda olduğu ve dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Yetkililer, “İngiliz toplumunun sosyal mesafeye dikkat etmesi ve aşı programının başarıyla ilerlemesiyle birlikte vaka, ölüm ve hastaneye yatış süreleri azaldı. Fakat Covid-19 halen yaygın ve insanlar bu hastalığa karşı dikkatli olmalı. Covid-19 halen önemli bir küresel salgın” duyurusunu yaptı.

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10/05/2021 16:43