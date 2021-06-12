Birleşik Krallık’ta iki kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, Birleşik Krallık'ta yeni bir virüse rastlandı.

Galler Halk Sağlığı (PHW) tarafından yapılan açıklamada, iki kişide "monpeypox" (maymun çiçeği virüsü) tespit edildiği duyuruldu.

İlk vakanın yurtdışından gelen bir kişide görüldüğü belirtilirken, kaydedilen iki vakanın da aynı aileden olduğu bildirildi.

Yaşları ve cinsiyetleri hakkında bilgi verilmezken, birinin hastanede tedavi gördüğü aktarıldı.

Galler Halk Sağlığı (PHW), temaslı takibinin gerçekleştirildiğini ve genel halk için riskin çok düşük olduğunu aktardı.

Ayrıca hastaların virüs ile hangi ülkede enfekte olduğu da belirtilmedi.

PHW'nin sağlık koruma danışmanı Richard Firth, "Doğrulanmış maymun çiçeği vakaları Birleşik Krallık'ta nadir görülen bir olaydır ve genel halk için risk çok düşüktür" dedi.

Firth, "Test edilmiş protokolleri ve prosedürleri izleyerek çok kurumlu meslektaşlarımızla çalıştık ve tüm yakın temaslıları belirledik. Daha fazla enfeksiyon olasılığını en aza indirmek için önlemler alındı" şeklinde konuştu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Genellikle Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında görülen maymun çiçeği virüsü, deride kabarcıklara neden olan bir hastalık.

Çiçek hastalığı ile aynı virüs grubu olan Orthopoxvirus ailesine ait maymun çiçeği virüsünden kaynaklanır.

Maymun çiçeği virüsünün Kongo Havzası ve Batı Afrika olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Kongo Havzası türündeki virüse bağlı maymun çiçeği, vakaların yüzde 10'una kadar ölüm oranı bildirirken, Batı Afrika türü genellikle vakaların yüzde 1'inden daha azında ölümcül sonuçlar gösterir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

İlk belirtileri ateş, baş ağrısı, vücutta şişlik, sırt ağrısı, kas ağrısı ve genel halsizlik olan maymun çiçeği virüsü, hastalığın ilerleyen dönemlerinde ise deride döküntüye yol açıyor.

Ateş düştüğünde, genellikle yüzde başlayan ve vücudun diğer bölgelerine, en yaygın olarak avuç içlerine ve ayak tabanlarına yayılan bir döküntü gelişebiliyor.

Son derece kaşıntılı olabilen döküntü, daha sonra düşen bir kabuk oluşturmadan önce değişir ve farklı aşamalardan geçer. Lezyonlar daha sonra iltihaplı yara kabuklarına dönebiliyor.

Enfeksiyon genellikle kendi kendine geçer ve 14 ila 21 gün arasında sürüyor.

Maymun çiçeği virüsünün bazen daha şiddetli olabileceği belirtilirken, daha önce Batı Afrika'da ölümlere neden olduğu bildirilmişti.

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12/06/2021 09:26