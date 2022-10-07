Birleşik Taksiciler Birliği süresiz eylem uyarısında bulundu

Birleşik Taksiciler Birliği, sektörün sorunları için adım atılmadığı takdirde 18 Ekim Salı günü Cumhuriyet Meclisi önünden başlayıp, Ercan Havalimanı önünde araçları kilitleyerek, süresiz eyleme gidecekleri uyarısında bulundu.

Birlik Yönetim Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, sıkıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

-Karalar

Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Murat Karalar konuşmasında, sektörün, uzun zamandır sabır içerisinde sorunlara çözüm beklediğini belirtti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile iki ay önce görüştüklerini dile getiren Karalar, Arıklı’nın, taleplerini haklı bulduğunu söyledi.

Bakan Arıklı’nın, talepleri konusunda hukukçusuna ivedilikle çalışma başlatılması için talimat verdiğini dile getiren Karalar, “Ancak iki ay geçmesine rağmen bir arpa boyu yol kat edilmedi, hiçbir bilgi de bize verilmedi” diye konuştu.

Adli olayların ve korsan taşımacılığın arttığını ifade eden Murat Karalar, farklı ülkelerden kişilerin KKTC’de taşımacılık yaptığını kaydetti ve bu konuda polise yetki verecek şekilde yasal mevzuat hazırlanmadığını söyledi.

-“Bizim talebimiz yasal mevzuatların ve denetlenebilir bir mekanizmanın oluşması”

Murat Karalar, “Bizim talebimiz hakkımızın başkalarına peşkeş çekilmesine karşı yasal mevzuatların ve denetlenebilir bir mekanizmanın oluşmasıdır” dedi.

Maliye Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan da taleplerinin karşılık görmediğini savunan Karalar, taksi sektörünün sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştığını ancak ilgili bakanlıkların bundan kaçtığını ileri sürdü.

Şoförün ve yolcuların görülebilmesi için araç muayenesinde ön cam olarak yer alan film çekilemez maddesinin sağ ve sol ön kapılara da film çekilemez olarak düzenlenmesini talep ettiklerini dile getiren Birlik Başkanı Karalar, bu konuda da yasal mevzuatta bir değişiklik yapılmadığını söyledi.

Güney Kıbrıs’a geçildiğinde hem plakayı hem de T harfini kapatmak zorunda kaldıklarını anlatan Karalar, Güney Kıbrıs’taki gibi sarı plakalara geçilip, T harfinin kaldırılması konusunda da adım atılmadığını belirtti. Karalar, “Bu son noktaydı. Umarım bu basın açıklamasından sonra ilgili bakanlıklar ve hükümet yetkilileri bize sessiz kalmaz” diye konuştu.

Aksi durumda 2017 yılındaki eylemin devamı niteliğinde bir eyleme gidecekleri uyarısında bulunan Karalar, tüm taksicilerin hak ve menfaatleri için mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

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07/10/2022 12:34