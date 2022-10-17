Birleşik Taksiciler Birliği yarınki eylemi askıya aldı

Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Murat Karalar, ilgili bakanlıklarla sağladıkları uzlaşı üzerine yarın belirlenen eylem tarihini askıya aldıklarını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Karalar, geçtiğimiz haftalarda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde yaptıkları basın açıklamasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, sektörün sorunlarıyla ilgili sıkıntıların aşılması konusunda adımların atılmadığı takdirde yarın için eylem tarihi belirlediklerini anımsattı.

Çağrıda bulundukları ilgili bakanlıklarla görüşme yaparak, mutabakat sağlandığını belirten Kayalar, “Bununla ilgili tekrardan süreç olumsuz olacak olursa askıya aldığımız eylemimizi belirleyeceğimiz tarih doğrultusunda gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

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17/10/2022 20:03