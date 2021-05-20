Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Filistin gündemiyle toplanıyor
BM Genel Kurulu bugün Filistin gündemiyle toplanacak.
20/05/2021
BM Genel Kurulu bugün Filistin gündemiyle toplanacak. Toplantıda, İsrail’in Gazze'ye saldırıları ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılmaları görüşülecek. BM Genel Kuruluna, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Filistin gündemiyle toplanıyor.
İsrail’in Gazze’ye acımasız saldırıları ve Doğu Kudüs’te Filistinlilerin Yahudi yerleşimcilerce evlerinden zorla çıkarılması görüşülecek.
Nijer ve Cezayir’in başvurusu sonrası, Başkan Volkan Bozkır Genel Kurulu toplayacağını açıkladı. Birleşmiş Milletlerin 200’e yakın üyesinin toplantı ile İsrail'e güçlü mesaj vermesi bekleniyor.
Teşkilatın kararları bağlayıcı organı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), 5 ülkenin vetoları nedeniyle etkisiz kaldığı biliniyor.
Şimdiye kadar Konseyde 1'i açık, 3'ü kapalı 4 toplantı yapıldı. Ancak hiçbirinden sonuç alınamadı.
Amerika Birleşik Devletleri, Yahudi yerleşimlerinin durdurulması ve İsrail’in saldırılarından endişe duyulduğunu belirten metinleri engelledi.