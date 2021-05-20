Birleşmiş Milletler’den İsrail çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres BM Genel Kurulu’nun Filistin’e ilişkin toplantısında, savaşların bile kuralları olduğuna dikkat çekerek, bu kuralın en başta sivillerin koruması olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır ise, BM Genel Kurulu’nun Filistin’e ilişkin toplantısında, “İsrail orantısız güç kullandığı saldırıları ile uluslararası hukuka aykırı hareket etti. İsrail, Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki Filistinlileri evlerinden çıkararak da uluslararası ceza hukukuna aykırı davrandı, İsrail mahkemelerinin bu bölgelerde yetkisi yok” dedi.

FİLİSTİN DIŞİŞLERİ BAKANI: İSRAİL İŞGALCİ GÜÇTÜR

Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al-Maliki, BM Genel Kurulu’nun Filistin’e ilişkin toplantısında, “İsrail'in kendini savunma hakkı var diyenler. Tam olarak neden bahsediyorlar. İsrail işgalci güçtür. İsrail topraklarımızı işgal ederek, halkımıza zulüm etmiştir” dedi.

Al-Maliki, BM Genel Kurulu’nun Filistin’e ilişkin toplantısında, “Barış için buradayız, barış için mücadele ediyoruz. İsrail’in insanlarımıza ve kutsal değerlerimize karşı saldırıların sona ermesi lazım. Gazze’de çocuklar güvenle uyuyamıyor” dedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al-Maliki, BM Genel Kurulu’nun Filistin’e ilişkin toplantısında, “İsrail Ramazan’da kutsal Kadir Gecesi’nde Mescid-i Aksa’ya saldırdı. İşgal ve çatışmaları durdurmak için barışçıl çözümü kabul ettik ancak İsrail siyasi, ekonomik ve insani haklarımıza yönelik saldırılara devam etti” dedi.

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20/05/2021 18:12