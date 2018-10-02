Birlikte belgeseli Severis Vakfı'nda gösterilecek

Kıbrıslı Ermenilerle yapılan röportajların yer aldığı Birlikte belgeselinin gösterimi 9 Ekim Salı günü saat 19.30’da Severis Vakfı’nda gerçekleştirilecek.

Mine Balman ve Besim Baysal’ın çektiği belgesel, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Ermeniler’le ilgili hazırlanan, 1963 olaylarının anlatıldığı ilk belgesel film olma özelliğini de taşıyor.

Yapılan açıklamada: “1950’lerden itibaren yükselen milliyetçilik, Akdeniz’de küçük bir ada olan Kıbrıs’ta pek çok kötü anının birikmesine yol açmıştır. Genelde Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar açısından ele alınan ve yorumlanan bu dönemi bir de arada kalmış Kıbrıslı Ermenilerden dinlemek ister misiniz?

20. yüzyılın başından itibaren Küçük Asya, Kilikya ve Anadolu’dan dünyanın dört bir tarafına dağılmak zorunda bırakılan Ermeniler, Kıbrıs’a da yerleştiler. Adaya çeşitli zanaatlar getiren Ermeniler, Türkçe’yi etkin şekilde kullanabilmelerinden dolayı Kıbrıslı Türklerin yaşadığı mahallelere yerleştiler. Birlikte hem iş yaptılar hem de güzel komşuluklar kurdular. Arka planda, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında milliyetçilik artan bir ivme ile yükselirken, dükkanlar yakılmaya başlandı, Lefkoşa dikenli tellerle bölündü. Kıbrıslı Türkler arasında “Türkçe konuş vatandaş!”, “Türk’ten Türk’e alışveriş” gibi kampanyaların vardığı son nokta ise, mahallelerin Kıbrıslı Rumlardan ve Kıbrıslı Ermenilerden arındırılmasıydı. Bu sözlü tarih çalışmasının konusu ise, ailesi zorunlu göçle Kıbrıs’a gelen, her şeyini kaybedip sıfırdan yeni bir yaşam kuran Kıbrıslı Ermenilerin 1963-1964’te bir kez daha evinden ve mahallesinden zorunlu şekilde ayrılması ve bu deneyimlerinin kendi ağızlarından kayıt altına alınmasıdır” denildi.