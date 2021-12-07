'Birlikte Güzeliz' Etkinliği Yapıldı

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07/12/2021

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'Birlikte Güzeliz' Etkinliği Yapıldı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü Özel Eğitim Kulübü ile Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu iş birliğinde, 3 Aralık Engelliler günü dolayısıyla, “Birlikte Güzeliz” etkinliği düzenlendi.

ASBÜ’den yapılan açıklamaya göre, Üniversite’nin Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde yer alan etkinliğe öğrencilerin yanı sıra ASBÜ Kuzey Kıbrıs Koordinatörü Prof. Dr. Enver Arpa katıldı.

ASBÜ Kuzey Kıbrıs öğretim elemanlarından Elçin Nurçin’in organize ettiği etkinlikte çeşitli aktivite ve etkinliklere yer verildi.

07/12/2021 16:56
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TAGS: ASBÜ, Kuzey Kıbrıs Kampüsü
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