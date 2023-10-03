“Birlikte – Together” filmi gösterildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi Minareliköy Ocak Örgütü, “Birlikte – Together” adlı film gösterimi etkinliği düzenledi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Aktivite Merkezi’nde yer alan etkinliğe, Değirmenlik – Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın, milletvekili Sami Özuslu ve vatandaşlar katıldı.

“Birlikte – Together” filminin sunumunu, Besim Baysal ve Mine Balman gerçekleştirdi.

Verilen bilgiye göre, filmde, 1950’lerden itibaren adada yükselen milliyetçiliğin tüm hayatları derinden etkilemesi konu olurken, çatışmalardan etkilenen Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar ile arada kalan Kıbrıslı Ermenilerin dinletileri de yer aldı.