Birol Karaman: Sorunları süratle çözeceğiz

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne özel açıklamalarda bulunan Birol Karaman, “Girne hem bizim hem ülkemizin göz bebeği. Kıbrıs’ın incisi, turizmin başkenti! Ancak bugün boğuşmak olduğumuz problemli yapıyı hak etmiyoruz.” dedi.

“Trafiğin akmadığı, denizlerine lağım akıtılan ve her yağmurda su baskınlarının yaşandığı bir kentte turizm yapılamaz.” diyen Karaman, bu sorunları çözmek için iyi bir hazırlık yaptıklarını ve 24 Haziran’dan sonra sorunları süratle çözeceklerini belirtti.

“Kent de siyaset de kısır çekişmelerden yoruldu”

Bugün kentte yaşanan sorunların büyümesinde hem belediye içerisindeki hem de siyasetteki kısır çekişmelerin büyük etkisinin olduğunu belirten Karaman, “siyasette yeni bir kuşağı ve yeni bir anlayışı temsil ediyoruz. Bugün Girne’nin değişime olan ihtiyacı ortada ve bu değişecek. Ancak siyasette de yeni bir anlayışa var. Biz bunu da sağlayacağız.” dedi.

“Gülmeyi de sevmeyi de biliyoruz”

Girne Kordonboyu’ndan başlayarak antik limana, antik limandan, kale arkasına ve oradan da deniz şehitliğine kadar olan kıyı boyunda Girne’ye yeni bir taç yapacaklarını söyleyen Karaman, Girne’nin bugünkü ihtiyacının alt yapısı sağlam ve turizmin gerçek anlamda sokakta yaşadığı bir yapı olduğunu söyledi.

“Bunun için çok çalışacağız. Kısır çekişmelerden uzak kurumsallaşmış bir yapı kuracağız” dedi.

Sorunların kaynağı olanların çözüm üretmesinin mümkün olmadığının altını çizen Karaman, gülmeyi de sevmeyi de iyi bildiklerini vurguladı.

Şiire olan tutkusuyla da bilinen Karaman sözlerini Adnan Yücel’in dizeleri ile tamamladı:

Ey herşey bitti diyenler

Korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler.

Ne kırlarda direnen çiçekler

Ne kentlerde devleşen öfkeler

Henüz elveda demediler.

Bitmedi daha sürüyor o kavga

ve sürecek

Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!