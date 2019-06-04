Bisiklet hakemi olmak ister misiniz?

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu 14-15-16 Haziran 2019 tarihlerinde bisiklet hakemliği eğitimi düzenleyceğini açıklamıştır. Eğitimi ve ardından yapılacak sınavı başarıyla tamamlayan kursiyerler, Federasyon lisanslı hakemi olarak bundan sonraki faaliyetlerde görev alabileceklerdir.

Eğitim Türkiye Bisiklet Federasyonunun UCI Elit ve ulusal hakemleri tarafından verilecektir.



3 günlük eğitim ücreti 200 TL’dir.

Eğitim programı:



14 Haziran Cuma: 19:00-21:00

15 Haziran Cumartesi: 09:00-20:00

16 Haziran Pazar: 08:00-15:00 ( Sabah yarışa katılım)

Hakem Kursu’na başvuru için aşağıdaki koşullar aranır:

A) En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya şu anda öğrenci olmak

B) En az 17 yaşında olmak (17 yaşındakiler için veli izni gereklidir)

C) Polis teşkilatından karakter belgesi almak (bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış ve yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak)

E) Son 5 yıl içerisinde Bisiklet Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından 1 ay veya daha fazla süreyle müsabakadan men ve/veya hak mahrumiyeti cezası almamak





Eğitim yeri ön kayıtlara göre belirlenecek olup, başvuru sahiplerine bildirilecektir.

Müracaat ve Ek bilgi için tel: 05338602844 e-posta: [email protected]

* Federasyonun 2019 sezonu yarış faaliyet programı 16 yarıştan oluşmaktadır. Hakem ücretleri yarış başına 80 TL ile başlayıp tecrübeye göre artış göstermektedir.