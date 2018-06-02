Bisiklet Paylaşım Sistemi Velespeed Lefkoşa kuruldu

Lansman gecesine İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Yapım İnşaat Genel Proje Koordinatörü Laden Köse Göktaş, PBSC Urban Solutions Şirketi Direktörü Luc Sabbatini, Yapım İnşaat Direktörü Ceren Ahmet Köse yanında birçok davetli katıldı.

GecedeLTB Başkanı Mehmet Harmancı ile beraber üç bakana üyelik belgeleri de takdim edildi.

LTB basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre; Lefkoşa’nın 43 farklı noktasında yer alacak 410 bisikletin bulunduğu paylaşım sistemi bir ay içerisinde hizmete girecek.

Yurttaşlar, Telsim Vodafo’nun sponsor olduğu bisiklet Paylaşım Sistemi’nden 4 farklı paket ile faydalanılabilecek. Bisiklet Paylaşım Sistemi’ndeYarım saatlik sürüş 7.90 TL, günlük sürüş 19.90 TL, 300 dakikalık esnek sürüş 49.90 TL , yıllık üyelik ise 339 TL olarak belirlendi.

Bisiklet Paylaşım Sistemi Velespeed Lefkoşa’dan yaralanmak isteyen yurttaşlar şehrin farklı noktalarında bulunan dokunmatık ekranlardan, projenin web sitesinden ve telefonlara indirilecek “Cycle Finder” aplikasyon ile bisikletleri kiralayabilecek.

Lansman gecesinde bir konuşma yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bir devrin başlangıcına tanıklık edildiğini ifade ederek, Lefkoşa için bisikletli günlerin başladığını müjdeledi.

Başkan Harmancı, ‘velesbit’in özellikle 1974 yılı öncesinde Kıbrıs Türk halkının hayatında çok önemli bir yer tuttuğunu, bir ulaşım aracı olduğunu belirtirken, günümüzde ise markete dahi araba ile gitme alışkanlığı edinildiğini ifade etti.

Bir devrin değişiyor olduğunu, New York, Londra gibi dünyanın en önemli şehirlerinde var olan sistemin Lefkoşa’da da yaratıldığını söyleyen Harmancı, toplam 410 bisikletin olacağı sistem uyarınca her 15 dakikalık sürüş mesafesinde bir istasyonun var olacağının altını çizdi.

Başkan Harmancı, buradan sağlanacak gelirin bisiklet yollarının yapımına harcanacağına dikkat çekerek, şirket yetkililerine gösterdikleri cesur ve kararlı tavır nedeni ile teşekkür etti.

Gecede Velesbit Lefkoşa Direktörleri Ceren Ahmet Köse ve Laden Köse Göktaş ise konuşmalarında teknik detaylara yer verdiler ve sağlıklı yaşam adına bisiklet kullanımının Lefkoşa’da yaygınlaşmasının önemine vurgu yaptılar.

Ceren Ahmet Köse konuşmasında ayrıca bu zorlu süreç boyunca her türlü popilist baskı ve zorluğa göğüs geren LTB Başkanı Harmancı ve proje paydaşlarına teşekkür etti.

Lansman gecesinde ayrıca Bisiklet Paylaşım Sistemi’nin dünyanın farklı şehirlerinde yaygınlaşması için çalışan Kanada merkezli PBSC Urban Solutions Şirketi Direktörü Luc Sabbatini de gecede yaptığı konuşmasında LTB Başkanı Harmancı ve Köse ailesine teşekkür etti. Son dönemde yapılan ciddi çalışmalar sayesinde projenin hayat bulduğunu söyleyen Sabbatini, “Dünyada iki tip belediye başkanı vardır. Bisiklet paylaşım sistemi kurmayı hayal eden başkanlar ve bu hayali gerçekleştiren başkanlar.Bu nedenle sayın belediye başkanını kutlamak isterim” dedi.

Dün gece gerçekleştirilen lansmanın ardından bugün de Sağlık Bakanlığı’nın organize ettiği “Tütünsüz Dünya Günü” etkinliği kapsamında “Velespeed” sürüşü düzenlendi.

Velespeed Sürüşü etkinliğine Sağlık Bakanı Filiz Besim ile LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

Etkinlikte ayrıca Dumansız Hava Platformu üyeleri de hazır bulundu.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Sağlık Bakanlığı ile LTB’nin bugün çok anlamlı ve güzel bir etkinliğe imza attığını belirterek, bundan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

LTB’nin Bisiklet Paylaşım Sistemi’ni çok anlamlı bulduğunu dile getiren Bakan Besim, “İki bin yıllık tarih kokan Lefkoşa’nın bisiklet yolları ile çevre dostu, engelli odaklı, insan odaklı bir şehir olmasını istiyorum. Hiç kuşkusuz bisiklet bu anlamda bize çok şey katacaktır” dedi.

31 Mayıs’ın Dünya Tütünden Arınma ve Farkındalık Günü olduğunu da belirten Besim, bugün dünya üzerinde en büyük salgının sigara kullanımı salgını olarak atlandırıldığını belirterek her yıl 7 milyon insanın sigara kullanımı yüzünden hayatını kaybettiğini belirtti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı etkinlikte yaptığı konuşmasında Başkent Lefkoşa’da ülke genelinde ilk kez kurulan Bisiklet Paylaşım Sistemi Velespeed Lefkoşa’nın bir devrin başlangıcı olduğunu kaydetti. LTB’nin hayata geçirdiği Velespeed Lefkoşa’nın dünyanın bir çok önemli şehrinde görülen bisiklet kiralama istasyonları ile aynı sistemde çalıştığını söyleyen Harmancı bisiklet kiralama istasyonlarının yıllık, aylık, günlük, saatlik ve tek kullanımlık tarifelerinin olacağını belirtti. Velespeed Lefkoşa’nın Lefkoşa’ya sağlık, dinamizim ve daha az ekzoz dumanı getireceğini vurgulayan Harmancı, en önemlisi de bisikletin bir taşıt olduğunun da yeniden hatırlanacağını ifade etti. Harmancı Lefkoşa’nın yeni bir güne uyandığını ve başkentte bu tür devrimlerin devam edeceğini belirtti. BRTK