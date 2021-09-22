Bisiklet Paylaşım Sistemi Velespeed’in Ana Sponsoru “Sweet Holes Donuts” Oldu

En çevreci ve sağlıklı ulaşım sistemi Velespeed, 2018 yılında Lefkoşa Türk Belediyesi ihalesi ile Lefkoşa’ya kurulduğu tarihten itibaren bisiklet paylaşım sistemi hizmetini vermektedir. Eylül 2021 tarihi itibari ile Velespeed Ana sponsorluğunu “Sweet Holes Donut’s” alarak, yeni bir iş birliği anlaşması imzaladılar.

Velespeed bisiklet paylaşım sistemi, Lefkoşa’ ve hizmet verdiği şehirler arasına yeni giren Gazimağusa şehri ile birlikte Kıbrıs’ta bisiklet kullanım farkındalığı ve alışkanlığının artırılmasında iş birlikleri ile büyümeye devam etmeyi hedeflemektedir.

SPONSORLARIN VE BELEDİYELERİN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

--Velespeed Direktörü Ceren Ahmet Köse “Velespeed’in toplum tarafından kabul edilmesi ve şehirlerimizde bisiklet kullanım oranının artması, 3 yılda %174 büyüme göstermiştir. Velespeed projesine ve vizyonumuza inanarak bizimle iş birliğinde aynı yolda ilerleyen, destek veren Sponsorlarımız ve Belediyelerimiz sayesinde gerçekleşmiştir. Bu yıl Sweet Holes Donut’s, Velespeed ana sponsorluğunu alarak, sosyal sorumlulukla şehirlerimiz için önemli bir destek vermiştir. Sweet Holes Donut’s ile birlikte sürecek olmak bizi çok sevindirmiştir.”

--Sweet Holes Donut’s Direktörü Orhan Gavani “KKTC geneline baktığımız zaman artan genç nüfus oranı ve eğitim amaçlı ülkemizde bulunan öğrencilerin her geçen yıl toplumumuza entegre olması sebebi ile toplumumuz yeniliğe çok daha açık ve talepkar bir yapıya büründüğünü görüyoruz. Gerek Velespeed ailesinin ulaşım konusunda getirdiği yenilikçi vizyon, gerekse Sweet Holes ailesi olarak bizlerin müşterilerimize sunduğumuz farklı lezzetlerin toplumumuz tarafından kısa sürede kabullenilmesi ve beğenilmesi bu durumun çok açık bir göstergesidir. Ortak noktalarımızın çok fazla olduğunu düşündüğümüz Velespeed ile yaptığımız bu ana sponsorluk anlaşmasının her iki aileyi de daha büyük başarılara taşımasını temenni ederiz.”

Firmalara Velespeed istasyonlarına ve bisikletlere reklam fırsatı…Velespeed ile iş birliği ve sponsorluk için firmalara iş birliği fırsatları devam ediyor. Velespeed istasyon kaplamalarına, bisiklet ön ve arka çamurluklarına, bisiklet ön sepetlerine ve akıllı istasyon raket panolarına, en çevreci ulaşım sistemine destek ile vizyona ortak olarak, şehrin en işlek ana caddelerinde yer alan istasyonlarda ve dijital mecralarda sosyal sorumluluk çerçevesinde reklam verme fırsatı sunuluyor.

Velespeed ile iş birliği için [email protected] veya +90 548 835 37 73 numaradan ulaşabilirsiniz.

Bu habere tepkiniz:



22/09/2021 12:40