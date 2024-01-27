Bisiklet sporunda sancılı günler

Bisiklet Federasyonu yönetiminden ciddi rahatsızlık duyan Bisiklet Kulüpleri Birliği İnisiyatifi Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yaptı.

Bisiklet Kulüpleri Birliği İnisiyatifi, federasyon yönetimindeki usulsüzlüklere “dur” demek için olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı.

İnisiyatif tarafından yapılan yazılı açıklamada, bisiklet sporunda son dönemlerde dozu giderek artan sorunların kendilerini harekete geçirdiği ve olağanüstü genel kurul çağrılarını bugün itibarıyla Federasyona ve Spor Dairesi’ne ilettikleri belirtilerek, genel kurulun 30 gün içerisinde toplanması gerektiğine işaret edildi.

“ Özellikle son dönemlerde bizlerin onaylamadığı, yasal olmayan işlemler ve sürekli kural ve yasa tanımaz tavırları kabul etmemiz mümkün değildir. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırma girişimlerimiz tüm iyi niyetimize karşın başarısızlıkla sonuçlanmıştır” denilen açıklamada, gelinen noktada hukuki mücadele verme kararı alındığı vurgulandı.

Bisiklet Kulüpleri Birliği İnisiyatifi açıklamasında, son günlerde mevcut yönetimin tutumundan dolayı bisiklet sporunun, eşit, tarafsız, etik ve hukuki kurallardan yoksunlaştığı ve hiç istenmeyen bir noktaya geldiği belirtilerek, “ Bizler sporcularımıza karşı sorumluluklarımızın farkında olan kulüpler olarak yaşadığımız baskılar altında ezilmek yerine, hukuki ve demokratik mücadelemizi verme kararı almış bulunmaktayız” ifadelerine yer verdi.

Mevcut yönetimin olumsuz uygulamaları ve diyaloğa kapalı tutumu karşısında tüzüğün kendilerine tanıdığı hak çerçevesinde Bisiklet Federasyonu Genel Kurulu’nu bugün itibarıyla olağanüstü toplantıya çağırdıklarını açıklayan İnisiyatif, “ Çağrımızı Bisiklet Federasyonu ve Spor Dairesi’ne iletmiş bulunuyoruz. Tüzüğümüzün emrettiği şekilde 30 gün içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplanmalıdır. Gündem maddemiz tektir. Yeni ve ılımlı bir federasyon başkanı seçilmesi için başlattığımız bu süreç tüm camiamıza hayırlı olsun” denildi.

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