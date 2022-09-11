Bisiklet sürücüsü Katip kaza geçirdi

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11/09/2022

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Bisiklet sürücüsü Katip kaza geçirdi

Bisiklet Federasyonu, bugün  sabah 9,30 saatlerinde  Lefke'de Mustafa Katip isimli bisiklet sürücüsünün kaza geçirerek yaralandığını duyurdu.

Bisiklet Federasyonu'nun yaptığı açıklama şöyle:

Bugün lefkede sabah 09 30 sıralarında antrenman esnasında Sporcumuz Mustafa Katip önünde duraksayan bir araca arkadan çarpması sonucu kaza geçirmiş olup hastanede müşahede altına alınmıştır. Şuan için genel durumu iyidir. Tomografi sonuçlarından sonra durumu tam netlik kazanacaktır. Sporcumuz, a acil şifalar diliyoruz. Diğer taraftan kaza ile ilgili Polisten gelecek soruşturma sonucunu bekliyoruz.

11/09/2022 14:54
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TAGS: Bisiklet, sürücüsü, Katip, kaza
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